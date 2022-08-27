Минобороны РФ признало гибель пятого моряка с крейсера “Москва”

Российские власти очень нехотя признают гибель моряков с флагмана

Минобороны России подтвердило гибель старшего мичмана с крейсера "Москва" Дмитрия Черемискина. Это пятая подтвержденная гибель моряка с этого корабля, сообщает оппозиционный российский телеграм-канал "Можем объяснить".

Читайте также: Войну с РФ нельзя "заморозить" - СНБО

Журналистам о смерти моряка сообщила его жена, которая наконец получила от властей официальный документ.

"11 августа на руки отдали свидетельство о смерти", — сообщила она.

Читайте также: В ОП назвали четыре позиции окончания войны

Известно, что Черемискин командовал электромеханической боевой частью корабля. После затопления крейсера он числился пропавшим без вести.

Таким образом, к настоящему времени российские власти подтвердили уже пять смертей моряков с затонувшего крейсера. Ранее власти признали гибель матроса-срочника Ивана Франтина и моряков Леонида Савина, Ивана Вахрушева и Егора Шкребца.

Напомним, контингент РФ отказывается уезжать из Казахстана. Российские “миротворцы” опасаются, что теперь им придется воевать не с безоружными протестующими, а с ВСУ.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

