Шольц снова отклонил запрос Киева на продажу танков Leopard 2 – СМИ

Глава немецкого правительства остается противником продажи Украине современных танков

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил запрос Украины о поставках современных танков Leopard 2. Об этом пишет немецкое издание Welt.

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Отмечается, что накануне в Берлин с визитом прибыл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который и передал Шольцу запрос на поставку тяжелой техники.

"Как стало известно Welt из украинских правительственных кругов, шансы на прорыв невелики. Канцлер не взял на себя никаких обязательств из запроса поставки Leopard 2. Разговор с Шольцем по поводу этого был "общим и неопределенным", и (у канцлера – ред.) не было вообще никакого желания менять позицию по танкам", – пишет издание.

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При этом отмечается, что Украина изначально просила именно о новых танках, которые произведет немецкая промышленность, а не о танках из запасов немецкой армии. Издание ссылается на предложение оружейного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW), который еще в апреле хотел продать Украине сотню новых Leopard 2A7 с условием первой поставки через 36 месяцев после заключения договора.

На прямой запрос журналистов в канцелярии Шольца ответили, что намерены поддерживать борьбу Украины против агрессора, но подробности поставок являются конфиденциальными.

Напомним, РФ пытается купить у КНДР миллионы снарядов. Кремль находится в отчаянии, на что указывают закупки оружия в Иране и КНДР.

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