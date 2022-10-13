Вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне - Совбез РФ

В РФ заявили об угрозе Третьей мировой, если Украина вступит в НАТО

| Автор: Мальцева Ольга

Принятие Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне, об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов. Он считает, что подача Киевом заявки на ускоренное членство в альянсе - это пропагандистский ход. Об этом сообщают в российском издании РБК.

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"Киев прекрасно понимает, что такой шаг будет означать гарантированную эскалацию до третьей мировой войны. Всю самоубийственность этого шага понимают сами натовцы", - заявил Венедиктов.

Секретарь Совбеза РФ заявил, что членство Украины в НАТО поддерживают только восточные европейцы, а старые члены альянса не в восторге от инициативы.

"Более серьезные государства, да и сам Брюссель отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу выдали стандартный набор контраргументов: несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и т.д.", - добавил Венедиктов.

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Напомним, 30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявку на вступление в НАТО.

Ранее сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна восстановить границы 1991 года. Президент Франции больше не предлагает сохранить лицо Путину.