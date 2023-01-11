В Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера"

Частная группа бойцов имеет более тысячи человек личного состава и тренируется на белорусских полигонах.

| Автор: Мальцева Ольга

Белорусское частное охранное предприятие "ГардСервис", которому указом президента Беларуси Александра Лукашенко было разрешено иметь огнестрельное оружие, начало готовиться к боевым действиям. Об этом сообщает представитель Объединенного переходного кабинета оппозиционерки в изгнании Светланы Тихановской по обороне и нацбезопасности Валерий Сахащик в комментарии Deutsche Welle.

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Сахащик считает, что бойцов готовят к участию в боевых действиях на нескольких белорусских полигонах, кроме того, за последнее время значительно возросла численность работников. Сейчас их может насчитываться более тысячи человек.

"Я знаю, что офицеры 5-й бригады спецназа (базируется в Марьиной Горке Минской области,- ред.) тренируют работников "ГардСервис" на своем полигоне. Кроме того, компания забрала себе базу бывшего центра специальной подготовки "Динамо", там также происходят активные действия", - сообщил Сахащик.

Бойцов "ГардСервис" могут использовать в диверсионно-разведывательных группах, а дальше для штурмов в качестве наемников российской частной военной компании ЧВК "Вагнера".

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Сахащик добавил, что в "ГардСервис" президент России Владимир Путин "инвестировал очень серьезную сумму" и создает из нее "белорусский аналог Вагнера".

Для справки. Частное предприятие "ГардСервис" было образовано в 2020 году на базе частной компании "Глобалкастом-менеджмент" именно тогда Лукашенко личным указом разрешил его работникам носить, хранить и применять служебное и гражданское оружие.

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Напомним, в британской разведке назвали истинную цель развертывания авиации РФ в Беларуси. Развертывание в Беларуси российской авиации, скорее всего является обучением, а не подготовкой к наступательным операциям в Украине.