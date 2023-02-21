Украина способна вернуть себе инициативу на поле боя в 2023 году - ISW

В Институте изучения войны считают, что Украина сможет вернуть себе инициативу на фронте в 2023 году.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при условии достаточной и своевременной поддержки Запада. Об этом сообщают в Институте изучения войны.

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Украинские официальные лица продолжают реагировать на заявления неназванных представителей американского оборонного ведомства о темпах и перспективах войны, которая приближается к годовому рубежу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что Украина продолжит защищать Бахмут, но "не любой ценой". Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников также подчеркнули, что украинские войска продолжают готовиться к контрнаступлению в ближайшей перспективе.

"Решение Украины защищать Бахмут является стратегически обоснованным усилием, направленным на то, чтобы зажать российские силы на отдельном участке фронта и приписать им ответственность", - считают в ISW.

В Институте отметили, что Зеленский, вероятно, смягчил позицию своей администрации по Бахмуту, чтобы сделать ограниченную риторическую уступку официальным лицам США.

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Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил 19 февраля, что Россия имеет "все боеспособные подразделения на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, а также частично в Запорожской области", подтвердив оценку, что Россия не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые могут быть развернуты и изменить ход операций.

Эти украинские заявления согласуются с оценкой ISW, что Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при условии достаточной и своевременной поддержки Запада.

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Напомним, в британской разведке проанализировали потери гражданских в войне РФ против Украины. Россияне не выбирают цели во время обстрела и убивают еще больше мирного населения.