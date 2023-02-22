Папа Римский призвал прекратить огонь на годовщину войны в Украине

Папа Франциск призвал прекратить огонь и к переговорам за два дня до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 22 февраля во время своей еженедельной общей аудиенции Папа Римский Франциск, что война в Украине является "абсурдной и жестокой" и призвал к прекращению огня и переговоров, за два дня до первой годовщины российского вторжения 24 февраля. Об этом сообщает Reuters.

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Франциск назвал эту годовщину "печальной годовщиной" и сказал, что он "близок к замученному украинскому народу".

Папа добавил, что "настоящая победа" в Украине "не может быть построена на руинах".

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Напомним, Папа Римский желает встречи с Путиным и Зеленским. Папа Римский в начале войны просил у главы МИД РФ Сергея Лаврова о встрече с Путиным, но тот ему ответил, что "пока в этом нет необходимости".