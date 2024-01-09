Армия РФ продвинулась на запад от Бахмута: в ISW проанализировали ситуацию на фронте

На Донецком, Луганском и на юге продолжаются позиционные бои. В то же время российские войска продвинулись на запад от Бахмута.

| Автор: Мальцева Ольга

Армия России продвинулась на северо-запад от Бахмута в районе Богдановки, тогда как украинские силы отошли дальше на юг. В то же время позиционные бои продолжаются к западу от Донецка в районе Марьинки и Георгиевки, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также возле Крынок на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщает ISW.

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Луганская область

Позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Кременная 8 января, но подтвержденных изменений на этой линии фронта нет.

Позиционные бои продолжались к северо-востоку от Купянска возле Синьковки, озера Лиман и Ивановки, а также к западу и северо-западу от Кременной возле Тернов и Житловки.

Командующий Сухопутных войск Украины генерал-полковник Александр Сырский отметил, что ситуация на Купянском направлении остается сложной, но украинские войска хорошо владеют ситуацией.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец отметил, что отдельные штурмовые отряды 11-го и 15-го мотострелковых полков продолжают наступать к северу от Синьковки и к югу от Ольшаны (13 км к северо-востоку от Купянска) в зоне наступления российской 25-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия, ЗВО).

Иллюстративное фото / understandingwar.org

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Донецкая область

Российские и украинские силы продолжали позиционные бои к северу и югу от Бахмута 8 января, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский блогер утверждал, что российские силы продвинулись на северо-запад от Бахмута в районе Богдановки, тогда как украинские силы отошли дальше на юг, но ISW не может подтвердить это утверждение.

Позиционные бои продолжаются к северо-западу от Бахмута возле Богдановки; к западу от Бахмута возле Хромового; и к юго-западу от Бахмута возле Клищеевки и Андреевки.

По сообщениям, на Бахмутском направлении действуют подразделения 58-го отдельного батальона спецназа (1-го АК) Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что подразделения российского 1307-го мотострелкового полка российских территориальных войск (6-я мотострелковая дивизия, 3-й АК) и 72-й отдельной мотострелковой бригады (3-й АК) безуспешно пытаются захватить господствующие высоты к северо-западу от Клещеевки, атакуя на северо-запад и восток от населенного пункта, но российские войска продвинулись лишь на несколько сотен метров в направлении этих высот.

Российский блогер утверждает, что 8 января российские войска незначительно продвинулись на запад от Авдеевки, но ISW не видела визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение.

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По сообщениям, российские войска атаковали:

вблизи Авдеевки;

на северо-запад от Авдеевки возле Степного, Тоненького, Новобахмутовки и в двух километрах к востоку от Авдеевского коксохимического завода;

к западу от Авдеевки возле Северного и Первомайского;

на юго-запад от Авдеевки возле Невельского;

на юго-восток от Авдеевки возле промзоны; на юго-восток от Авдеевки возле промзоны.

Иллюстративное фото / understandingwar.org

Иллюстративное фото / understandingwar.org

Южная ось

Российские и украинские войска продолжали позиционные бои на границе Донецкой и Запорожской областей 8 января, но подтвержденных изменений на этом участке фронта не было.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются вблизи Новодаровки (к юго-востоку от Великой Новоселки) и Приютного (к юго-западу от Великой Новоселки), а также к югу от Червоного (к юго-западу от Великой Новоселки на востоке Запорожской области).

По сообщениям, в районе Великой Новоселки и вблизи Урожайного (к югу от Великой Новоселки) продолжают действовать подразделения российской 34-й мотострелковой бригады и 7-й роты 37-й гвардейской мотострелковой бригады.

Недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 8 января, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к западу от Вербового (к востоку от Роботино).

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжаются вблизи Роботино, к западу от Вербового, и к северу от Новопрокоповки (к югу от Роботино).

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Российский мил-блогер утверждает, что российские войска могут добраться до своих позиций только на бронированной гусеничной технике в запорожском направлении из-за ухудшения гололеда на дороге.

Сообщается, что украинские силы продолжали удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области 8 января, и подтвержденных изменений на этом участке фронта не зафиксировано. Позиционные бои продолжаются возле Крынок на восточном берегу Херсонской области.

Напомним, 820 оккупантов за день: Генштаб рассказал о новых потерях РФ. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.