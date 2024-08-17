Трех украинцев подозревают в поджоге десятков судов в Хорватии

Владельцам яхт, катеров и лодок нанесен материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

Полиция хорватского региона Истрия разыскивает троих украинцев, подозреваемых в устройстве пожара в порту Медулин и уничтожении 35 судов, сообщает Европейская правда. Подозреваемые – 28-летний и двое 25-летних граждан Украины.

"В ходе расследования уголовного производства установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта Медулин. Около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу", – говорится в сообщении полиции.

Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который опрокинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а остальные были повреждены огнем.

Владельцам яхт, катеров и лодок нанесен материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро.

В полиции отмечают, что злоумышленники пока не находятся на территории Хорватии. Уголовное дело против них направлено в соответствующую государственную прокуратуру.

Следующий шаг – международный ордер на арест.

Напомним, что Хорватия рассмотрит возможность предоставления Украине дополнительного генерирующего оборудования.

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