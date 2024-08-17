ГУР провело успешную кибератаку против России

Украинцы парализовали работу предприятия, разрабатывающего ядерное оружие РФ под Челябинском, успешно атаковав местного провайдера.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с хакерской группой ВО Team парализовали работу предприятия, разрабатывающего ядерное оружие РФ под Челябинском, успешно атаковав местного провайдера.

"В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ - компанию "Вега" - выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена", - сообщило ГУР в Телеграмм.

Сообщается, что без Интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города.

Среди них – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ). Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, подключенное только к провайдеру Вега.

"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями", - отметили в ГУР. Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

Следствием кибероперации стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах.

Напомним, ранее правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала массовое распространение электронных писем с вредоносным программным обеспечением, направляемых якобы от имени Службы безопасности Украины.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp