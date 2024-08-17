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ГУР провело успешную кибератаку против России

Украинцы парализовали работу предприятия, разрабатывающего ядерное оружие РФ под Челябинском, успешно атаковав местного провайдера.
ГУР провело успешную кибератаку против России

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны совместно с хакерской группой ВО Team парализовали работу предприятия, разрабатывающего ядерное оружие РФ под Челябинском, успешно атаковав местного провайдера.

"В результате успешной атаки на единственного провайдера в городе Снежинск Челябинской области РФ - компанию "Вега" - выведено из строя его 1173 коммутатора и 10 серверов. Информация на серверах "Веги" - уничтожена", - сообщило ГУР в Телеграмм.

Сообщается, что без Интернета и услуг связи почти неделю остается ряд стратегических предприятий города.

Среди них – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ). Это российское предприятие-разработчик ядерных боеприпасов, подключенное только к провайдеру Вега.

"Удачная атака в киберпространстве агрессора позволила получить персональные данные работников и массив других документов указанного завода, который находится под санкциями", - отметили в ГУР. Полученная информация, в частности, позволяет установить механизмы обхода санкций и причастных к этому лиц.

Следствием кибероперации стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах.

Напомним, ранее правительственная команда реагирования CERT-UA зафиксировала массовое распространение электронных писем с вредоносным программным обеспечением, направляемых якобы от имени Службы безопасности Украины.

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