В МИД прокомментировали информацию о немецкой помощи

Ожидается, что бюджет в Германии будет утвержден в ноябре и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

Сообщения о якобы прекращении правительством Германии военной помощи Украине некорректны и манипулятивны, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, некорректны. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении пособия на следующий год вдвое", – отметил он.

Спикер МИД отметил, что в Германии действительно идет бюджетный процесс, "за которым мы внимательно наблюдаем". По его словам, ожидается, что бюджет будет утвержден в ноябре и только тогда будет известен уровень поддержки Украины на следующий год.

"В настоящее время, как и в прошлом, правительство ФРГ запланировало в проекте бюджета определенную сумму помощи Украине. Она аналогична той, которая была запланирована в прошлом году на этом этапе бюджетного процесса. В прошлом году эта сумма выросла на парламентском этапе принятия бюджета осенью", – напомнил Тихий.

Он заверил, что украинская сторона продолжает работать с немецкими партнерами по сохранению и укреплению поддержки Украины. "Подчеркиваем, что каждое евро, инвестированное в укрепление обороноспособности нашего государства, – это вклад в безопасность всей Европы на фоне российской агрессии", – акцентировал представитель МИД.

Он добавил, что украинская сторона благодарна Германии, которая остается лидером среди европейских стран по объемам поддержки Украины, а также отметил, что немецкая помощь уже спасла тысячи жизней в Украине и стратегически важна для защиты жизней в дальнейшем.

"Рассчитываем, что правительство ФРГ найдет возможность дополнительного финансирования потребностей Сил обороны Украины и в этом году", - отметил Тихий.

Спикер МИД также выразил надежду на скорую и небюрократическую имплементацию решения лидеров Группы Семи об использовании доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

"По нашему мнению, эти средства должны не заменить, а дополнить продолжающуюся европейскую и германскую помощь", - отметил он.

Напомним, ранее появились сообщения, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств в поддержку Украины, в оппозиции говорят о заморозке финансовой, а следовательно, и военной поддержки Киева.

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