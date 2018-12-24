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Львов: стало известно количество пострадавших от взрыва на ярмарке

Комментариев: 1
В городе остановили работу всех ярмарок, пока не проверят их состояние противопожарной безопасности.
Извучено число жертв взрыва на львоской ярмарке
Извучено число жертв взрыва на львоской ярмарке
lviv.dsns.gov.ua

Из-за взрыва и пожара на рождественской ярмарке во Львове госпитализировали пять человек, двое из них находятся в реанимации, сообщают на горсовета.

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“В целом госпитализированы пять человек, из которых двое находятся в реанимации“, - говорится в сообщении со ссылкой на начальника управления здравоохранения города Владимира Зуба.

Четырех пострадавших с места происшествия забрали кареты “скорой помощи“, еще один человек обратился к медикам самостоятельно.

“Все пять человек имеют ожоги разных частей тела. Два человека госпитализированы в реанимационное отделение в связи с тяжестью состояния, трое госпитализированы в ожоговое отделение“, - сказал г-н Зуб.

По его словам, одному из пострадавших, который находится в реанимации, - 50 лет, “остальные - молодые люди, примерно 22-25 лет“.

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“Все четверо были (на месте взрыва) во время выполнения каких-то работ и получили производственную травму. О пятом человеке, обратившемся за помощью самостоятельно, получил информацию в телефонном режиме: либо он помогал тушить, либо он работник - точной информации еще нет“, - заявил начальник управления здравоохранения города.

Власти города решили временно остановить работу рождественских ярмарок на проспекте Свободы, площади Рынок и проспекте Красной Калины, а также проверить их состояние противопожарной безопасности и наличие газового оборудования.

“Сегодня четко понятно, что есть грубое нарушение техники безопасности. Запрещено использовать газовые баллоны, но предприниматель на свой страх и риск это сделал“, - приводятся в сообщении слова мэра Львова Андрея Садового.

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В субботу около 13:15 на территории рождественской ярмарки во Львове на проспекте Свободы вспыхнул пожар в одном из киосков общественного питания.

По Государственной службы чрезвычайных ситуаций, пожар потушили в 13:32.

Полиция уголовное производство в. 270 Уголовного кодекса (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Причину взрыва спасатели и правоохранители еще устанавливают.

BBC Украина
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Теги: Львов, ярмарка, взрыв
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Источник: bbc.co.uk

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Комментариев (1)
Василище    24.12.2018, 12:51
Оценка:  0
Василище
Если мэр не в состоянии городскую свалку организовать,универы обогреть и пирожки пожарить,то...Место ему как раз в президенты)) Тот же "порядок " по всей стране наведёт)))))
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