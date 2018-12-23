Новое ЧП на рынке во Львове: На женщину упала снежная глыба

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

На рынке в Сиховском районе Львова женщине на голову упала снежная глыба, пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

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Инцидент произошел в субботу, 22 декабря, около 17:02 на углу улиц Красной Калины - Драгана. Там на рынке 65-летнюю женщину привалил снежный ком, который упал с крыши. Пострадавшая получила травму головы, ее доставили в больницу.

"С крыши рынка Народный на 65-летнюю львовянку упала снежная глыба. Женщина с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга" госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера из-за взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове пострадали люди. 24-летний защитник Авдеевки оказался очевидцем трагедии на Рождественской ярмарке во Львове и помог пострадавшим.