Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новое ЧП на рынке во Львове: На женщину упала снежная глыба

Комментариев: 1
Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Снежная глыба травмировала львовянку
Снежная глыба травмировала львовянку
varianty.lviv.ua

На рынке в Сиховском районе Львова женщине на голову упала снежная глыба, пострадавшую госпитализировали.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Читай также: В центре Киева огромная сосулька разбила BMW

Инцидент произошел в субботу, 22 декабря, около 17:02 на углу улиц Красной Калины - Драгана. Там на рынке 65-летнюю женщину привалил снежный ком, который упал с крыши. Пострадавшая получила травму головы, ее доставили в больницу.

"С крыши рынка Народный на 65-летнюю львовянку упала снежная глыба. Женщина с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга" госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера из-за взрыва газового баллона на рождественской ярмарке во Львове пострадали люди. 24-летний защитник Авдеевки оказался очевидцем трагедии на Рождественской ярмарке во Львове и помог пострадавшим.

Поделись:
Теги: снег, сосульки, Львов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Ukraineslava    23.12.2018, 14:20
Оценка:  0
Ukraineslava
Печалька..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь