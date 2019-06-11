Конституционный суд рассмотрит законность роспуска Рады. Когда будет решение?

Сегодня суд начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Во вторник Конституционный суд начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Иск в суд подала группа депутатов.

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Дело будет рассматриваться в форме устного производства. То есть, свои позиции относительно конституционности указа представят как авторы иска, так и представители президента.

Кроме того, для участия в судебном заседании представитель Верховной Рады Украины и сам президент.

Накануне Владимир Зеленский в на своей странице в Facebook заявил, что придет на заседание.

“Это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного Суда. Именно так будет, а не наоборот, когда “хозяин“ вызывает своих “слуг“, своих судей к себе в кабинет“, - сказал президент.

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По словам Зеленского, он уверен в законности своей юридической позиции.

“Самое главное - это моя позиция как президента. Когда я распускал парламент, на это был и есть очень большой запрос украинского народа, воля народа“, - отметил глава государства.

21 мая президент своим указом распустил парламент и назначил досрочные выборы на 21 июля. Мотивировал он это тем, что в парламенте, по его мнению, уже давно отсутствует коалиция депутатских фракций.

Согласно Конституции, президент действительно имеет право распустить парламент, если в течение одного месяца с момента распада старой коалиции в Верховной Раде Украины депутаты не сформировали новую коалицию.

Указ вступил в силу 23 мая, а уже на следующий день депутаты от “Народного фронта“ подали в суд иск, под которым подписались 62 парламентариев с просьбой признать неконституционным указ президента.

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Они считают, что президент не имеет права устанавливать наличие или отсутствие коалиции в парламенте, а лишь издает указ при условии существования юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в течение одного месяца.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил в понедельник на брифинге, что позиция команды президента будет основываться на том, что коалиция депутатских фракций “Европейская Украина“ прекратила существование 29 марта 2016 года, когда из нее окончательно вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко.

16 и 17 февраля 2016 года из коалиции вышли фракции “Батькивщина“ и “Самопомощь“, в результате чего, по словам Вениславского, коалиция насчитывает меньше 226 необходимых депутатов.

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По мнению представителя президента, отсутствие коалиции не требует иного доказательства.

Конституционный суд решил рассматривать дело по указу о роспуске парламента безотлагательно.

Закон “О Конституционном Суде Украины“ дает один календарный месяц на рассмотрение дела с момента открытия конституционного производства.

Один из авторов иска, председатель фракции “Народный фронт“ Максим Бурбак в своем Facebook письмо от судьи Конституционного суда Виктора Кривенко, в котором тот информирует депутата о том, что производство по делу открыли 29 мая.

Таким образом, последним днем, когда суд может вынести решение о конституционности указа Владимира Зеленского является 29 июня 2019.

Ранее, КСУ определился с датой рассмотрения иска о роспуске Рады. Судьи также решили, что дело о роспуске неотложно и будет рассмотрено в форме устного производства



