Демонтаж конструкций на Майдане могут квалифицировать как преступление

После демонтажа конструкций на Майдане двух человек доставили в управление полиции .

Сторонниками Михаила Саакашвили, самовольно демонтировавшие 18 марта конструкции на Майдане Независимости, могут понести уголовную ответственность. Полиция Киева решает вопрос об открытии уголовного производства по статье 356 Уголовного кодекса (самоуправство)

Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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“В связи с призывами спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка“, - заявил Крищенко.

В целом акция на Майдане прошла без грубых нарушений правопорядка, но двоих активных провокаторов пришлось увезти в управление полиции.

Напомним, что на Майдане Независимости накануне выходных установили металлические конструкции, которые сторонники Саакашвили расценили как попытку помешать их собранию. Поэтому 18 марта, когда начался очередной митинг за отставку президента Петра Порошенко, собравшиеся начали разбирать эти конструкции.