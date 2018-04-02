В Киеве на Южном мосту фура протаранила Газель

Газель заглохла в среднем ряду, водитель скатился к обочине и не успел поставить знак аварийной остановки.

В результате ДТП никто не пострадал kiev.informator.ua

В столице на Южном мосту, вечером 2 апреля, грузовик DAF протаранил Газель. Об этом сообщает Информатор.

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По данным полиции, Газель заглохла в среднем ряду и водитель скатился к обочине, не успев поставить знак аварийной остановки. В этот момент Газель протаранила фура DAF.

От удара, кузов Газели буквально разорвало. Части автомобиля разбросало по дороге. Фура пострадала незначительно. В результате аварии никто не пострадал.

Кузов Газели буквально разорвало kiev.informator.ua

В сторону центра образовалась огромная пробка kiev.informator.ua

Из-за ДТП в сторону центра на некоторое время образовалась серьезная пробка по всей длине моста. На месте работала патрульная полиция.

Напомним, 1 апреля в Мариуполе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли трое и пострадали два человека.

Ранее, 27 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием легковушки Renault и грузовика.