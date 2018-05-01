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В Киеве Opel разорвало на две части после столкновения с билбордом

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Водитель Opel сбежал с места ДТП.
Судьба водителя неизвестна
Судьба водителя неизвестна
kiev.informator.ua

В Киеве на проспекте Академика Палладина в ночь на 1 мая Opel на бляхах врезался в опору билборда, от чего авто разорвало на две части.

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Об этом сообщает Информатор.

Авария произошла около полуночи. По словам полицейских, водителя занесло по неизвестным причинам, после чего он врезался в опору рекламного щита.

От удара также возникла угроза возгорания, поскольку из баллона произошла утечка газа. Сотрудники ГСЧС обесточили автомобиль, чтобы предотвратить опасность. 

Состояние водителя установить не удалось, так как он сбежал с места ДТП.

Напомним, 10 апреля в Киеве на улице Автозаводской такси Uber врезалось в билборд из-за чего пострадали два пассажира.

Ранее, 22 марта, автомобиль Chevrolet Aveo сбил оградительные блоки и от удара перевернулся на крышу.

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Теги: ДТП, билборд, Opel
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