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В Киеве в ДТП с фурой погиб мотоциклист

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Фура MAN подрезала мотоцикл, в результате чего он влетел в отбойник, а после саму фуру.
Водитель фуры не заметил байкера
Водитель фуры не заметил байкера
kiev.informator.ua

В Киеве на проспекте Победы фура MAN подрезала мотоциклиста, в результате чего тот погиб. Об этом сообщает Информатор.

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Предварительно, фура и мотоцикл двигались в сторону Брест-Литовского шоссе, когда фуру MAN подрезал другой грузовик.

Водитель MAN увернул влево, чтобы избежать столкновения с грузовиком. В это время мотоцикл попал в мертвую зону зеркал фуры, в результате чего он зацепил отбойник, а после саму фуру, и упал на дорогу. 

Подрезавший фуру грузовик скрылся
Подрезавший фуру грузовик скрылся
kiev.informator.ua
Мотоциклист умер не приходя в сознание
Мотоциклист умер не приходя в сознание
kiev.informator.ua

Мотоциклист остался лежать в крайней левой полосе, а мотоцикл улетел дальше по дороге. Пострадавшему пытались оказать первую помощь на месте, но он скончался. 

Напомним, 26 апреля в Днепре на улице Макарова мотоциклист врезался в маршрутку, мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован. Ранее, 17 апреля, во Львовской области в Бродах мотоцикл Honda на полной скорости влетел в толпу людей.

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Теги: ДТП, MAN, фура, мотоцикл
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