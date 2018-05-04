В Киеве в ДТП с фурой погиб мотоциклист
В Киеве на проспекте Победы фура MAN подрезала мотоциклиста, в результате чего тот погиб. Об этом сообщает Информатор.
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Предварительно, фура и мотоцикл двигались в сторону Брест-Литовского шоссе, когда фуру MAN подрезал другой грузовик.
Водитель MAN увернул влево, чтобы избежать столкновения с грузовиком. В это время мотоцикл попал в мертвую зону зеркал фуры, в результате чего он зацепил отбойник, а после саму фуру, и упал на дорогу.
Мотоциклист остался лежать в крайней левой полосе, а мотоцикл улетел дальше по дороге. Пострадавшему пытались оказать первую помощь на месте, но он скончался.
Напомним, 26 апреля в Днепре на улице Макарова мотоциклист врезался в маршрутку, мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован. Ранее, 17 апреля, во Львовской области в Бродах мотоцикл Honda на полной скорости влетел в толпу людей.