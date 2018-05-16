В Киеве у маршрутки на ходу отлетело три колеса

У маршрутки отлетело два задних и одно переднее колесо.

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого у маршрутного автобуса №429 на ходу отлетело два задних и одно переднее колесо.

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Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

“И наша уже постоянная рубрика - маршрутные автобусы столицы. На этот раз в номинации Супер безопасный транспорт Киева первое место выигрывает эта 429 маршрутка, у которой на Богдана Хмельницкого на ходу выпала полуось“, - гворится в сообщении.

В результате аварии пострадавших нет facebook.com/KyivOperativ

В момент инцидента в маршрутке пассажиров не было facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 15 мая в Киеве у маршрутного микроавтобуса №189 на ходу отвалились сразу несколько колес. Ранее, 7 мая, в Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо.