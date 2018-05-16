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В Киеве у маршрутки на ходу отлетело три колеса

Комментариев: 1
У маршрутки отлетело два задних и одно переднее колесо.
"Неприятность" случилась с автобусом №429
"Неприятность" случилась с автобусом №429
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого у маршрутного автобуса №429 на ходу отлетело два задних и одно переднее колесо.

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Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

“И наша уже постоянная рубрика - маршрутные автобусы столицы. На этот раз в номинации Супер безопасный транспорт Киева первое место выигрывает эта 429 маршрутка, у которой на Богдана Хмельницкого на ходу выпала полуось“, - гворится в сообщении.

В результате аварии пострадавших нет
В результате аварии пострадавших нет
facebook.com/KyivOperativ
В момент инцидента в маршрутке пассажиров не было
В момент инцидента в маршрутке пассажиров не было
facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 15 мая в Киеве у маршрутного микроавтобуса №189 на ходу отвалились сразу несколько колес. Ранее, 7 мая, в Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо.

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Теги: Кийтранс, маршрутка, колеса, ДТП
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Комментариев (1)
Конфузий    16.05.2018, 18:35
Оценка:  +1
Конфузий
С такими "дорогами" - не удивительно.
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