Месяц "все по 8". Во сколько обходятся Киеву льготники в транспорте

Месяц назад проезд в столичном общественном транспорте подорожал до 8 гривен. Но большая часть пассажиров имеют право на бесплатный проезд. Кто имеет право на льготный проезд и кто оплачивает эти льготы?

Государство, предоставляя льготы, не всегда готово профинансировать их depositphotos.com

Месяц назад проезд в столичном общественном транспорте подорожал до 8 гривен.

Конечно, коммунальные транспортные предприятия поощряют киевлян покупать проездные, которые дают возможность платить 6,5 грн за поездку.

Но есть еще большая часть пассажиров льготных категорий, которые смогут и в дальнейшем пользоваться правом на бесплатный проезд.

Однако это не значит, что за него не платит кто-то другой. Кто имеет право на льготный проезд и кто оплачивает эти льготы?

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По информации, которую ВВС News Украина предоставили в Департаменте социальной политики КГГА, кроме пенсионеров по возрасту, право на льготный проезд в Украине имеют еще 14 категорий граждан - от участников боевых действий и “чернобыльцев“ до лиц с инвалидностью и тех, кто их сопровождает.

Именно эти пассажиры, как правило, на просьбу кондуктора предъявить билет, отвечают, что у них есть “удостоверение“.

В то же время, как сообщили в КГГА, в государственном бюджете на 2018 год “расходы на возмещение льготного проезда для отдельных категорий граждан в виде субвенций из государственного бюджета местным бюджетам не были предусмотрены“.

С другой стороны, статья 142 Конституции предусматривает, что расходы местных властей, возникающие из-за решения центральной, должны компенсироваться именно из государственного бюджета.

Поэтому получается, что государство, предоставляя льготы, не всегда готово профинансировать их.

Согласно решению Киевского горсовета, в дополнение к общегосударственным льготникам, в 2016 году право на льготный проезд в столице получили еще ряд категорий пассажиров.

В наземном транспорте этим правом могут воспользоваться 7 категорий, а в метро - 10.

Кроме пенсионеров-киевлян, к столичным льготникам относятся инвалиды III группы, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, многодетные родители, а также школьники.

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Именно проезд этих льготников столичная власть компенсирует коммунальным предприятиям “Киевпастранс“ и “Киевский метрополитен“. Компенсации выплачиваются из бюджета города, который пополняется преимущественно за счет налога на доходы физических лиц и прибыли предприятий.

По данным Департамента социальной политики, только в июле этого года общая сумма компенсации составила 73,660 млн грн.

При этом большую часть - 38,674 грн - получил метрополитен.

По словам руководителя Информационного центра “Киевского метрополитена“ Натальи Макогон, сейчас каждый четвертый пассажир столичного метро пользуется льготным проездом.

При этом льготы, по ее словам, не закладываются в тариф на проезд, который учитывает только расходы на заработную плату работников метрополитена, ??техническое обслуживание и оплату коммунальных услуг - электричества, воды.

Сейчас право на бесплатный проезд в столичном метро имеют все общегосударственные льготники (кроме пенсионеров-некиевлян). За них метрополитен не получает компенсации.

Еще 10 категорий пассажиров, включая столичных пенсионеров, имеют льготы, предоставленные киевскими властями.

Последние, кроме школьников, пользуются так называемой “Картой киевлянина“. За них город платит метрополитену из своего бюджета.

В первом полугодии 2018 года сумма компенсации составила более 207 млн ??грн.

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Для сравнения: общая сумма доходов от продажи проездных билетов и жетонов за тот же период составила почти 862 млн грн.

В целом на компенсацию проезда киевских льготников из бюджета города предназначено более 611,5 млн грн.

Пока данных о том, какие финансовые результаты принес первый месяц после повышения платы за проезд, нет.

Вместе с тем, как говорит Наталья Макогон, в киевском метрополитене не надеются на значительный рост доходов предприятия после подорожания проезда.

Во-первых, в метрополитене планируют увеличить зарплаты работникам, ведь до повышения, говорит Макогон, столичное метро теряло много квалифицированных кадров.

Во-вторых, если раньше около 30% пассажиров покупали разовые жетоны, то после повышения их количество должно сократиться до 10%.

Другие пассажиры будут покупать те или иные проездные карточки, стоимость поездки по которым составляет 6,5 грн, - а это уже, мол, не двукратное повышение тарифа.

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Вместе с тем, количество льготников останется неизменным, так же, как и необходимость в компенсации за их проезд из бюджета города.

Ранее сообщалось о том, что Киевсовет отказался отменить подорожание билетов.