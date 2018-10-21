Парень убитой в Керчи студентки выпрыгнул из окна

После неудачной попытки самоубийства у Армена сломан позвоночник.

Армен Баделян, парень жертвы керченского стрелка Виктории Демчук, не смог смириться с потерей возлюбленной и пытался покончить с собой. Он выпрыгнул с 4-го этажа. Медики в течение нескольких часов боролись за его жизнь и он выжил.

Об этом сообщает телеграмм канал Mash.

“Очень печальная история любви. Парень погибшей в Керчи Вики Демчук пытался покончить с собой после известия о смерти любимой. Он получил серьезные травмы позвоночника и находится в тяжелом состоянии“, - говорится в сообщении.

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Однокурсники погибшей Вики рассказали, что 17-летняя студентка и начинающая модель Виктория Демчук была одной из самых популярных девушек во всем Керченском политехническом колледже, уточняет Рамблер. Когда ее однокурсник Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой в среду утром, она была недалеко от эпицентра взрыва. Виктория была доставлена в местную больницу, где рядом с ней находился 20-летний Армен Бадалян. Она получила серьезные травмы, и врачи решили ампутировать ей ногу.

“Когда он узнал, что она потеряла ногу, он сказал, главное, что жива, мы найдем деньги и купим ей качественный протез“, — рассказал журналистам общий друг.

Но кошмар не закончился. Ее погрузили в вертолет, чтобы доставить в другую больницу. Во время полета она умерла.

Рано утром в пятницу Бадалян сменил статус на своей странице в ВК на “я люблю тебя, вместе навсегда“ — и выпрыгнул из окна четвертого этажа.

Армен не потерял свою жизнь и вместо этого получил серьезную травму позвоночника. Парень дважды прооперирован и уже находится в сознании.

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Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

19 октября в Керчи прошла церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города был перекрыт, люди несли цветы к гробам, которые выставили в центре площади.

