"Вы красавцы": Кличко поздравил пранкеров с Новым годом - СМИ
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Российские пранкеры Вован и Лексус в новогоднюю ночь попытались разыграть Виталия Кличко, позвонив от имени премьер-министра Владимира Гройсмана. Мер разоблачил пранкеров и пожелал им счастливых новогодних праздников.
Об этом сообщает Страна.
Виталий Кличко успел поздравить лже-Гройсмана: “Искренне желаю, чтобы здоровье не подводило, год был продуктивным и успешным. И все трудности и вызовы, которые будут в следующем году, с желанием успешно преодолеть и быть победителем“.
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- Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем“, - тут же “расшифровался“ пранкер.
Зависла пауза и мэр Киева поинтересовался: “Это у нас новые пранкеры? Здравствуйте, как вас зовут? Саша? Или как вас там зовут пранкеров?“ - сказал мэр.
- А как вы хотите? - ответили ему.
И Виталий Кличко поздравил с Новым годом дозвонившихся, пожелал, чтобы все велись на их разводы и сказал, что без них скучнее.