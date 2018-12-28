"Вы красавцы": Кличко поздравил пранкеров с Новым годом - СМИ

Пранкеры Вован и Лексус пытались разыграть мера Киева Виталия Кличко, однако тот их разоблачил.

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Российские пранкеры Вован и Лексус в новогоднюю ночь попытались разыграть Виталия Кличко, позвонив от имени премьер-министра Владимира Гройсмана. Мер разоблачил пранкеров и пожелал им счастливых новогодних праздников.

Об этом сообщает Страна.

Виталий Кличко успел поздравить лже-Гройсмана: “Искренне желаю, чтобы здоровье не подводило, год был продуктивным и успешным. И все трудности и вызовы, которые будут в следующем году, с желанием успешно преодолеть и быть победителем“.

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- Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем“, - тут же “расшифровался“ пранкер.

Зависла пауза и мэр Киева поинтересовался: “Это у нас новые пранкеры? Здравствуйте, как вас зовут? Саша? Или как вас там зовут пранкеров?“ - сказал мэр.

- А как вы хотите? - ответили ему.

И Виталий Кличко поздравил с Новым годом дозвонившихся, пожелал, чтобы все велись на их разводы и сказал, что без них скучнее.

Ранее пранкер раскрыл подробности розыгрыша Порошенко.