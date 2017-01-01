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В Киеве создадут архив советских спецслужб: доступ к документам сможет получить каждый

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В архиве будут хранится документы 1917-1991 годов, которые пока что находятся в разных службах.
В Киеве создадут отдельный архив советских спецслужб
В Киеве создадут отдельный архив советских спецслужб
uinp.gov.ua

В Киеве создадут отдельный архив для документов советских спецслужб ЧК, НКВС и КГБ в одном из помещений Национального банка.

Информация об этом появилась на сайте Украинского института национальной памяти.

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Архив будет находится на улице Пуховская, 7 в корпусе № 5. 

В архиве будут хранится документы 1917-1991 годов, которые пока что находятся в Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах.

Каждый желающий сможет получить эти документы, написав заявление и предоставив документ, удостоверяющий личность.

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Глава УИНП Владимир Вятрович отметил, что, таким образом, в одном месте соберут все важные документы, обустроят комфортные читальные залы. Кроме того, не будет лишней “бумажной волокиты“, чтобы взять какой-либо документ.

Мы забираем у силовиков соблазн регулировать доступ к информации о нашем прошлом, - заявил глава УИНП.

Пока что неизвестно, когда архив заработает, ведь помещение еще не подготовили.

Ранее сообщалось, что в школах Украины введут дистанционное обучение.

 

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Теги: музей, документы, Архив, институт национальной памяти
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