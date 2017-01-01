В Киеве выявили контрабанду одежды на 100 млн грн
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Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований в ходе следственных действий изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукции на более чем 100 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 миллионов гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке“, - говорится в сообщении.
Напомним, что 10 октября СБУ и ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали масштабную противоправную схему ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда.
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Всего было проведено 40 обысков y Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Следователи получили документацию, которая свидетельствует о проведении нелегальной сделки.
Продолжается досудебное следствие в рамках начатого уголовного производства. В частности, проверяется причастность к противоправной деятельности служащих таможни.
Как сообщалось 6 марта, в ювелирках Киевщины ГФС изъяла украшений на 60 млн грн.
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