Проверяется причастность к противоправной деятельности служащих таможни.

На складах в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без документов

В Киеве выявили контрабанду одежды на 100 млн грн

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В Киеве выявили контрабанду одежды на 100 млн грн

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Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований в ходе следственных действий изъяли у организаторов контрабанды брендовой одежды продукции на более чем 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“На складских помещениях в Киеве обнаружена новая брендовая одежда без соответствующих товаросопроводительных документов, общей стоимостью почти 100 миллионов гривен. Сейчас следователями решается вопрос об аресте товара в судебном порядке“, - говорится в сообщении.

Напомним, что 10 октября СБУ и ГБР под процессуальным руководством Генпрокуратуры блокировали масштабную противоправную схему ввоза в Украину больших партий товаров известных марок по поддельным документам. Оперативники установили, что предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда.

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Всего было проведено 40 обысков y Киевской, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской областях по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов противоправной схемы. Следователи получили документацию, которая свидетельствует о проведении нелегальной сделки.

Продолжается досудебное следствие в рамках начатого уголовного производства. В частности, проверяется причастность к противоправной деятельности служащих таможни.

Как сообщалось 6 марта, в ювелирках Киевщины ГФС изъяла украшений на 60 млн грн.

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