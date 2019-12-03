Кличко пожаловался на недостаток жизненных сил

В целом 2019 год оказался для Виталия сложным.

Мер Киева Виталий Кличко рассказал, каким был для него 2019 год. Он вспомнил форум в Давосе, поврежденную спину и парламентские выборы, пишет портал Виталия Кличко.

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"Работа, работа и работа в Киеве. Новые объекты, встречи с киевлянами. Этот год прибавил седины и морщин, лишних 3 килограмма веса, из которых 2 я хочу сбросить" - отметил он.

Иногда утром, когда я просыпаюсь, — мои смарт-часы показывают чуть больше 20% жизненных сил, но я встаю, иду и работаю, потому что имею амбиции - Кличко

Ранее Кличко рассказал, как привлек в автопарк 17 Мерседесов. "Нацеловал" - сказал тогда он.

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