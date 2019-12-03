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Кличко пожаловался на недостаток жизненных сил

Комментариев: 3
В целом 2019 год оказался для Виталия сложным.
Мер города Киева Виталий Кличко
Мер города Киева Виталий Кличко
КГГА

Мер Киева Виталий Кличко рассказал, каким был для него 2019 год. Он вспомнил форум в Давосе, поврежденную спину и парламентские выборы, пишет портал Виталия Кличко. 

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"Работа, работа и работа в Киеве. Новые объекты, встречи с киевлянами. Этот год прибавил седины и морщин, лишних 3 килограмма веса, из которых 2 я хочу сбросить" - отметил он.

Иногда утром, когда я просыпаюсь, — мои смарт-часы показывают чуть больше 20% жизненных сил, но я встаю, иду и работаю, потому что имею амбиции - Кличко

Ранее Кличко рассказал, как привлек в автопарк 17 Мерседесов. "Нацеловал" - сказал тогда он.

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Теги: Виталий Кличко, работа, итоги
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Комментариев (5)
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КимЧенПых    03.12.2019, 18:07
Оценка:  0
КимЧенПых
я аж всплакнул.
Антибес    03.12.2019, 17:42
Оценка:  +2
Антибес
Анаболики,которые ты жрал килограммами в своё время,никогда не оставляют организм без последствий.Скоро ты начнёшь тратить наворованные и заработанные деньги на лечение.Но это лечение не принесёт особых успехов.
РАЗГЕЛЬДЯЙ    03.12.2019, 17:15
Оценка:  +3
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Зарядись от розетки Виталя)))
LERMI_    03.12.2019, 17:30
Оценка:  -3
LERMI_
Тримайся Віталій, одна надія на тебе!
КимЧенПых    03.12.2019, 18:08
Оценка:  0
КимЧенПых
Пєдро его уже давно отпустил, но Виталик до сих пор не сдаётся.
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