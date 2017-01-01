Убийство 3-летнего ребенка в Киеве: Стали известны новые детали

Прокуратура рассказала, какой план составили подозреваемые перед преступлением.

Читай также: Покушение на Соболева: задержанные - участники АТО

Подозреваемые в убийстве трехлетнего мальчика в центре Киева тщательно готовились к преступлению и составили детальный план. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадку возле ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода, - говорится в сообщении.

Читай также: Полиция установила личность заказчика покушения на Соболева – СМИ

Правоохранители отмечают, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле неподалеку от упомянутого ресторана.

При этом один из подозреваемых (исполнитель) должен был совершить прицельный выстрел с балкона гостиничной комнаты, а другой, находясь у входа в ресторан, наблюдать за окружающей обстановкой, - отметили в пресс-службе.

Читай также: В Правом секторе подтвердили, что киллеры Соболева у них служили

Также отмечается, что около пяти часов вечера 1 декабря 2019 года, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика. После этого нападавшие скрылись на автомобиле.

Сейчас в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, - добавили в прокуратуре.

Читай также: Убийство 3-летнего сына Соболева: опубликовано фото убийцы

Отметим, что, хотя ранее в СМИ данное происшествие упоминалось как неудавшееся покушение на отца мальчика – киевского депутата Соболева – в прокуратуре действия подозреваемых предварительно квалифицированы как умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу.

Напомним, Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля “Range Rover“ погиб трехлетний ребенок. 2 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве, а сегодня им официально объявили о подозрении.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.