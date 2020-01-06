В Киеве копы жестко задержали активиста: Хулиганил – говорят в полиции

Общественные активисты жалуются на слишком жесткие действия полиции при урегулировании ссоры на встрече с российской блогершей.

Читай также: В прокуратуре встретились с семьей мужчины, убитого в Каховке

В Киеве полицейские жестко задержали двух активистов движения “Відсіч“, которые пришли на встречу с российским блогером Александрой Митрошиной, побывавшей в оккупированном Крыму. Об этом сообщила Facebook-страница “Відсічі“.

Как отмечается, активисты пришли на выступление россиянки, чтобы спросить, почему блогер нарушила закон, посетив оккупированный Крым, и кому принадлежит полуостров. Полицию вызвали сами же активисты, но дальше действия полицейских их удивили:

Сначала “правоохранители“, которых вызвал сам активист, настойчиво противоправно требовали, чтобы тот вышел. А потом - взяли его в наручники и поставили на колени перед озверелой толпой поклонниц блогера. Один из этих фанов перед тем угрожал убийством активисту, - сообщает “Відсічі“.

Читай также: Немецкий коп застрелил мужчину, угрожавшего ему ножом

Указывается, что во время задержания активиста Леонида Овчаренко избили, после чего повезли в отделение полиции. Коллеги активиста вызвали медиков, но полицейские не позволили его госпитализировать.

Леониду дали какие-то лекарства и ему стало хуже. Он звонит и просит еще раз вызвать скорую. Врачи до сих пор его не забрали, а вторая быстрая отказывается приезжать на вызов, ведь Леонида не дают госпитализировать, – сообщили позднее в “Відсічі“.

Читай также: В Запорожье патрульные застрелили пса, покусавшего двух человек

Наконец, спустя 3 часа полицейские отпустили активиста.

В пресс-службе полиции эти события объяснили по-другому. Как сообщает официальная Фейсбук-страница столичной полиции, активистов задержали за хулиганство и составили три админпротокола.

Сегодня в столичной полиции по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что на улице Казацкая неизвестные конфликтуют и высказываются нецензурной бранью. На вызов выехал экипаж патрульной полиции. На замечание полицейских и законные требования прекратить свои действия лица не реагировали. Их неоднократно предупредили о задержании в случае невыполнения законных требований, - говорится в сообщении.

Читай также: Под Черновцами мужчина с пистолетом и мечом ранил двух людей

В результате двух граждан, которые нарушали общественный порядок, патрульные доставили в Голосеевское управления полиции. В помещении отдела полиции патрульные составили на них административный протокол об административном правонарушении по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Впоследствии правоохранители составили административные материалы за мелкое хулиганство на мужчину, который конфликтовал с ранее доставленными к управлению полиции молодыми людьми. В настоящее время всех участников события отпустили, - сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, в Крыму пьяный сотрудник так называемых “правоохранительных органов Крыма“ сбил трех пешеходов. Один из них скончался.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.