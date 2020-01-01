В Киеве прокуратура нагрянула к крупнейшим букмекерам: Подробности

Правоохранители провели обыски в офисах букмекерской конторы "Фаворит спорт".

22 января, в Киеве, следователи прокуратуры и полиции провели обыски в офисах известной букмекерской конторы "Фаворит спорт". Правоохранители ликвидировали деятельность группы лиц, организовавших сайт с незаконными азартными играми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Правоохранители установили, что группа лиц занималась незаконной букмекерской деятельностью, под видом реализации лотерей "Фаворит спорт". Следствие установило, что с помощью сайтов "favbet.com" и "favorit.com.ua" предоставлялся доступ к проведению азартных игр в виде игровых автоматов, покерных карт, виртуальных рулеток и возможности делать ставки на спортивные события.

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Правоохранители провели санкционированные обыски в офисах и на квартирах у фигурантов. Были изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые проводилась легализация незаконных средств. Продолжается следствие.

Напомним, в Киеве чиновники наладили "бизнес" на выдаче строительных лицензий.

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