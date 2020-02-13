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В Киеве спецназ со стрельбой задержал вооруженного иностранца

Комментариев: 1
Во время погони спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро.
Полиция проводит следственные действия на месте задержания иностранца
Полиция проводит следственные действия на месте задержания иностранца
Нацполиция Украины

В Днепровском районе Киева полицейский спецназ со стрельбой задержал иностранца, который пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 12 февраля.

По информации правоохранителей, во время отработки территории сотрудники полка полиции особого назначения №1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра.

"Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать", – говорится в сообщении.

Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции начал преследование. На предупреждение правоохранителей о применении огнестрельного оружия для остановки машины водитель не отреагировал.

"Спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения", – отметили в полиции.

В результате стрельбы никто не пострадал. В салоне задержанного обнаружили предмет, похожий на пистолет. Он будет отправлен на экспертизу. Проводятся следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве спецназ со стрельбой задержал вооруженного иностранца

Ранее в Киеве на Поздняках угонщики автомобилей на Subaru сбили полицейского и ранили его коллегу. Они также задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину. В итоге правоохранители задержали злоумышленников.

Такде сообщалось, что в Киеве водитель утроил два ДТП, убегая от копов. Мужчина, по данным СМИ, был в нетрезвом состоянии. В результате его действий пострадали 12 автомобилей.

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Теги: Киев, фото, иностранцы, стрельба, полиция, спецназ, водитель, погоня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мухоморище    13.02.2020, 05:28
Оценка:  +1
Мухоморище
Посмеялся с утра,спасибо.
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