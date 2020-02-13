В Киеве спецназ со стрельбой задержал вооруженного иностранца

Во время погони спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро.

В Днепровском районе Киева полицейский спецназ со стрельбой задержал иностранца, который пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в среду, 12 февраля.

По информации правоохранителей, во время отработки территории сотрудники полка полиции особого назначения №1 остановили автомобиль на Броварском проспекте для проверки документов и осмотра.

"Приблизившись к машине, правоохранитель заметил в салоне предмет, похожий на пистолет. Во время общения с работниками полиции водитель заметно нервничал и, игнорируя их вопросы, нажал на педаль газа и начал убегать", – говорится в сообщении.

Один из спецназовцев запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции начал преследование. На предупреждение правоохранителей о применении огнестрельного оружия для остановки машины водитель не отреагировал.

"Спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения", – отметили в полиции.

В результате стрельбы никто не пострадал. В салоне задержанного обнаружили предмет, похожий на пистолет. Он будет отправлен на экспертизу. Проводятся следственные действия.

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Ранее в Киеве на Поздняках угонщики автомобилей на Subaru сбили полицейского и ранили его коллегу. Они также задели автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытались врезаться в еще одну машину. В итоге правоохранители задержали злоумышленников.

Такде сообщалось, что в Киеве водитель утроил два ДТП, убегая от копов. Мужчина, по данным СМИ, был в нетрезвом состоянии. В результате его действий пострадали 12 автомобилей.

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