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Киев обновил рекорд по загрязненности воздуха

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В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения – диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.
Киев накрыла пылевая буря 16 апреля
Киев накрыла пылевая буря 16 апреля
Информатор

Ситуация с воздухом в Киеве снова ухудшилась. Об этом свидетельствуют в субботу, 18 апреля, данные портала IQAir, отслеживающего качество воздуха в крупнейших городах мира.

Так, по состоянию на 11:30 индекс загрязнения воздуха в столице Украины составлял рекордный на этой неделе 361 балл при норме 50. Это опасный уровень. При этом вчера утром загрязнение оценивалось в 338 баллов.

Сейчас столица Украины является самым грязным городом в мире. Киев намного опережает китайский Шэньян (146 баллов) и Чиангмай в Таиланде (142).

 
 
 
В свою очередь в горадминистрации Киева сообщили, что в городе превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения. Они призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости", – говорится в сообщении.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 VAISALA Киевского национального университета им.Тараса Шевченко (место нахождения – Голосеевский район) утром 18 апреля были зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза.

"Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг", – говорится в сообщении.

В горадминистрации добавили, что спецтехника коммунальных предприятий в усиленном режиме осуществляют мытье столичных улиц и дорог и такие работы проходят во всех районах Киева.

Ранее Корреспондент.net собрал всю информацию о дыме и песчаной буре в Киеве. Власти столицы говорят, что ветер нагнал продукты горения из Житомирской области. Также продолжается тление в Чернобыльской зоне.

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Теги: Киев, погода, буря, воздух, огонь, пожар, загрязнение воздуха, загрязнения окружающей среды, непогода
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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barakuda*777    18.04.2020, 15:17
Оценка:  0
barakuda*777
Мы им подняли налог на воздух ,так они стали меньше дышать (мультфильм Чиполино)
A    18.04.2020, 14:23
Оценка:  0
A
Прийдет если страна это жиииды-аферисты и националисты-долбоёёёёбы в вишиванках
CCS    18.04.2020, 14:12
Оценка:  -1
CCS
Путін працює по одному сценарію: теракти, теракти, теракти... а потім: "Я прішол к вам с міром! С русскім міром!"
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