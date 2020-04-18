Киев обновил рекорд по загрязненности воздуха

В Киеве превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения – диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

Ситуация с воздухом в Киеве снова ухудшилась. Об этом свидетельствуют в субботу, 18 апреля, данные портала IQAir, отслеживающего качество воздуха в крупнейших городах мира.

Так, по состоянию на 11:30 индекс загрязнения воздуха в столице Украины составлял рекордный на этой неделе 361 балл при норме 50. Это опасный уровень. При этом вчера утром загрязнение оценивалось в 338 баллов.

Сейчас столица Украины является самым грязным городом в мире. Киев намного опережает китайский Шэньян (146 баллов) и Чиангмай в Таиланде (142).

В свою очередь в горадминистрации Киева сообщили , что в городе превышена предельно допустимая концентрация продуктов горения. Они призывают горожан не выходить на улицу и не открывать окна.

"Содержание диоксида серы, формальдегида и диоксида азота превышено. Поэтому специалисты просят не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости", – говорится в сообщении.

Согласно данным автоматической станции AQT 420 VAISALA Киевского национального университета им.Тараса Шевченко (место нахождения – Голосеевский район) утром 18 апреля были зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза.

"Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелкодисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг", – говорится в сообщении.

В горадминистрации добавили, что спецтехника коммунальных предприятий в усиленном режиме осуществляют мытье столичных улиц и дорог и такие работы проходят во всех районах Киева.

Ранее Корреспондент.net собрал всю информацию о дыме и песчаной буре в Киеве. Власти столицы говорят, что ветер нагнал продукты горения из Житомирской области. Также продолжается тление в Чернобыльской зоне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet