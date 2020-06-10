В Киеве хулиган порезал ножом на двух мужчин в парке, а потом сбежал

Полицейским удалось оперативно разыскать нападавшего. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Полицейские задержали мужчину, который во время конфликта ударил ножом двух киевлян. Пострадавших доставили в больницу, правонарушитель задержан. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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В столичную полицию обратилась женщина и рассказала, что на бульваре Вацлава Гавела незнакомец ударил ножом двух мужчин. По указанному адресу выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и врачи.

Работники полиции выяснили, что двое мужчин отдыхали в сквере, когда к ним подошел неизвестный. Незнакомец начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож. Правонарушитель сначала ударил одного из киевлян в спину, а затем другого в ногу и щеку и убежал.

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Пострадавших, 1975 и 1994 рождения, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В ходе отработки прилегающей территории полицейские разыскали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правонарушитель - местный житель, 1978 года рождения, попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.

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Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина бросил камень в троллейбус и ранил пассажирку. Киевлянин не поместился в салоне и выразил свой протест хулиганскими действиями.

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