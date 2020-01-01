Киевлянин уговорил школьниц сняться в порно и заняться проституцией

В Киеве арестован мужчина, организовавший незаконный бизнес с участием несовершеннолетних девушек.

Столичные правоохранители уличили мужчину в сутенерстве и растлении несовершеннолетних. Об этом информирует пресс-служба управления Национальной полиции в Киеве.

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50-летний злоумышленник длительное время совершал развратные действия в отношении двух несовершеннолетних киевлянок, которых еще и подстрекал к созданию порнороликов, а одну из них – к занятию проституцией. За совершение нескольких преступлений ему грозит до 12 лет лишения свободы.

О действиях правонарушителя полицейским стало известно в ходе розыска одной из несовершеннолетних, которая ушла из дома и не вернулась, а ее мать с соответствующим заявлением обратилась в полицию. Работники сектора ювенальной превенции в течение нескольких часов разыскали ребенка и доставили в территориальное управление полиции, чтобы выяснить мотивы поступка школьницы.

В ходе беседы девушка призналась нам, что все время находилась в гостях у мужчины, с которым вместе с подругой познакомилась полгода назад и получала от него деньги. По ее словам, во время встреч знакомый склонял их к общему употреблению спиртных напитков, после чего вел откровенные разговоры на сексуальные темы, показывал им фото и видео порнографического содержания, а также подстрекал их к созданию собственных изображений и порновидео, - рассказали в полиции.

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Получив эту информацию, полицейские сразу отправились на адрес, который указала школьница, где провели неотложный обыск. В результате правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства совершения преступления, а именно ноутбук, мобильный телефон и вещи одной из несовершеннолетних.

Кроме этого, нам стало известно, что правонарушитель уговорил одну из девушек оказывать сексуальные услуги сторонним лицам, создав для этого анкету на соответствующем сайте. Подозреваемый общался с потенциальными клиентами от имени девушки, договаривался касательно вида, даты, времени и места предоставления таких услуг, а также размера денежного вознаграждения. После этого, несовершеннолетняя осуществляла выезд по указанному адресу и оказывала соответствующую услугу, - отметили в полиции.

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Следственным отделом Подольского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 2, 4, 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Следует отметить, что ранее в полиции уже сообщали об этом случае. Тогда указывалось, что девушкам, пострадавшим от действия злоумышленника, по 13 лет.

Напомним, в Днепре задержали любителя детской порнографии. Мужчина успел выложить в интернет сотни фото- и видеофайлов с запрещенным контентом.

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