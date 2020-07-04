Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве требуют свободу фигурантам дела Шеремета

Комментариев: 2
Тысячи людей вышли на акцию поддержки подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Участники прошлись шествием к зданию МВД
Участники прошлись шествием к зданию МВД
pravda.com.ua

В центре Киева в субботу, 4 июля, проходит акция 200 дней лжи в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает Украинская правда.

Читай также: Шмыгаль об Авакове: Нет оснований для отставки

Акция началась с концерта в парке Шевченко. На импровизированный сцене – на крыше автомобиля – выступали музыканты: Кристина Панасюк, Тайна Риц, Алексей Бык.

Среди участников акции – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.

Позже по меньшей мере 2 500 человек двинулись к МВД шествием по центру Киева.

Они выкрикивали лозунги "Аваков - черт", "Доказательства или отставка", "Свободу врачу Кузьменко".

Напомним, в июне суд оставил под стражей Юлию Кузьменко, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Читай также: В МВД рассказали об истинных мотивах убийства Шеремета

Ранее Зеленский заявлял, что глава МВД Арсен Аваков должен довести до конца дело журналиста Павла Шеремета.

Как известно, 22 мая полиция завершила расследование по возможным убийцам Шеремета. Часть собранных материалов в отношении подозреваемых следователи выделили в отдельное производство.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Аваков, волонтеры, убийство Шеремета, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Muzobozz    04.07.2020, 15:11
Оценка:  -1
Muzobozz
Убийцы должны сидеть в тюрьме!А этому проплаченному стаду нужно рассказать про штрафы за нарушение карантина.И тут же составить на этих проплаченых скотов протоколы за данное нарушение.
Magne    04.07.2020, 15:18
Оценка:  -1
Magne
Никто не может быть признан преступником, пока это не будет доказано в суде. А их уже называют преступниками, нарушая Конституцию.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь