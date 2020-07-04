В Киеве требуют свободу фигурантам дела Шеремета

Тысячи людей вышли на акцию поддержки подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

В центре Киева в субботу, 4 июля, проходит акция 200 дней лжи в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает Украинская правда.

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Акция началась с концерта в парке Шевченко. На импровизированный сцене – на крыше автомобиля – выступали музыканты: Кристина Панасюк, Тайна Риц, Алексей Бык.

Среди участников акции – общественные активисты, волонтеры, военные, представители националистических организаций.

Позже по меньшей мере 2 500 человек двинулись к МВД шествием по центру Киева.

Они выкрикивали лозунги "Аваков - черт", "Доказательства или отставка", "Свободу врачу Кузьменко".

Напомним, в июне суд оставил под стражей Юлию Кузьменко, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

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Ранее Зеленский заявлял, что глава МВД Арсен Аваков должен довести до конца дело журналиста Павла Шеремета.

Как известно, 22 мая полиция завершила расследование по возможным убийцам Шеремета. Часть собранных материалов в отношении подозреваемых следователи выделили в отдельное производство.

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