В Киеве мужчина избил до смерти киевлянку за отказ от секса

Полицейские закончили расследование и передали в суд уголовное дело против уроженца Херсонщины.

Следователи Днепровского управления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего мужчины, который несколько часов подряд избивал женщину за отказ удовлетворить его половую страсть. Впоследствии она умерла от полученных травм в больнице, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Преступление произошло зимой в Днепровском районе Киева. Тогда в полицию обратился 26-летний киевлянин, который сообщил, что в квартире на кровати обнаружил обнаженного незнакомца и рядом свою избитую мать. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа.

В квартире работники полиции обнаружили 27-летнего уроженца Херсонской области, ранее судимого за изнасилование.

Как выяснилось, 51-летняя потерпевшая познакомилась с правонарушителем на улице. Неизвестный мужчина предложил женщине донести сумку домой, на что она согласилась. И когда злоумышленник оказался в квартире потерпевшей, он начал наносить телесные повреждения последний. Несколько часов подряд злоумышленник совершал в отношении женщины насильственные действия сексуального характера, но согласно проведенной экспертизе изнасилования не было, - рассказали в полиции.

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Врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов, госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение, где она впоследствии скончалась от полученных травм.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт передан в Днепровский районный суд. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, на Одесчине отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу и изнасиловал падчерицу.