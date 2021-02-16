В Киеве митинговали против закона о пьяных за рулем
В Киеве во вторник, 16 февраля, устроили акцию протеста у стен парламента. Митинговали против усиления ответственности за пьяное вождение.
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Об этом сообщил PavlovskyNews, показав фото и видео.
Уточняется, что протестующие выступили против принятия закона №2695. Он, в частности, предусматривает ужесточение наказания за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также превышение скорости и ДТП.
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Этим же законом прописано право полицейских останавливать всех водителей подряд, чтобы проверить на наличие алкоголя в крови. В то же время в поддержку документа высказался замминистра МВД Антон Геращенко.
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Он говорит, что закон должен быть принят вопреки сопротивлению общественности. По его подсчетам, его утверждение уменьшит количество смертей на дорогах на 10-15%.
Геращенко надел в Раду футболку с надписью, призывающей сделать штрафы больше и усилить наказание за нарушения ПДД. Он рассказал, что за 10 лет оперативники задержали около 1,5 млн человек за вождение в нетрезвом виде.
Практически у каждого депутата есть такой знакомый, который садился за руль пьяным, - сказал Антон Геращенко.
Напомним, ранее мы писали, что журналистов на Столичном рынке избили участники стрельбы в Броварах.