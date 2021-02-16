У журналистов в Беларуси проходят массовые обыски

Обыски проходят по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, говорят белорусские силовики.

В разных городах Беларуси проводят обыски у правозащитников и членов Белорусской ассоциации журналистов. Об этом сообщает правозащитный центр Весна во вторник, 16 февраля.

В частности, обыски провели у главы БАЖ Андрея Бастунца и его заместителей Олега Агеева и Бориса Горецкого. Жена главы БАЖ говорит, что правоохранители были вежливы и просили не волноваться.

С обысками пришли и к гомельской журналистке Ларисе Щираковой в рамках уголовного дела по статье об убийстве полицейского.

Также обыск проводят у гомельского журналиста Анатолия Готовчица, журналиста-фрилансера Алеся Буракова-младшего и у журналиста Александра Буракова-старшего.

Кроме того, силовики обыскивают дом родителей пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозкого Евгении Паращанки. Она находится там с маленьким сыном.

Наконец, у адвоката Кристины Рихтер также провели обыск, изъяв телефон и документы, связанные с деятельностью БАЖ. По ее словам, решение об обыске датировано 1 февраля 2021 года.

В свою очередь Следственный комитет Беларуси заявил, что обыски проходят для расследования уголовного дела по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Напомним, что ранее в Беларуси лыжников обвинили в проведении митинга. Задержаны восемь мужчин и 11 женщин, их доставили в райотдел для разбирательств, сообщили в МВД.

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