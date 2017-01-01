Отдых на пляже: оцениваем риски

Все "опасности", которые могут вас поджидать на пляже.

У каждого свой сценарий идеального отдыха, но есть вещи, о которых стоит помнить всегда depositphotos.com

Наконец-то вы добрались на долгожданный пляж… Это райское место кажется идеальным. Вот он, отпуск! У каждого свой сценарий идеального отдыха, но есть вещи, о которых стоит помнить всегда. Отдыхая на пляже, будьте максимально бдительны!

Тепловой удар

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Длительное пребывание на солнце вредит любому человеку. Особую осторожность должны проявлять люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, тиреотоксикозом и ожирением. Детям и пожилым людям также нужно прятаться от прямых солнечных лучей. Головная боль, тошнота, слабость, головокружение – это первые признаки теплового удара. Краснеет кожа, появляется сухость во рту, учащается дыхание, человек жалуется на неприятные ощущения в области сердца. При появлении таких симптомов немедленно нужно оказать пострадавшему первую медицинскую помощь: уложить в тени, смочить лицо прохладной водой, периодически давать пострадавшему нюхать нашатырный спирт, если человек пребывает в сознании, можно напоить его холодной водой.

Пищевое отравление

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На отечественных пляжах можно полакомиться горячей кукурузой, кальмарами, креветками, крабами, пирожками, хот-догами, шаурмой… Местные предприниматели активизируют все свои ресурсы и предлагают отдыхающим широкий ассортимент еды прямо на пляже. Рано или поздно кушать захотят все. Но не стоит моментально идти на поводу своих инстинктов. Стоит подумать, что предложенные вкусности могли несколько часов пролежать под палящим солнцем или были приготовлены в антисанитарных условиях. Жара создает комфортные условия для размножения бактерий. Продукты, находящиеся без холодильника более двух часов, при высокой температуре воздуха становятся опасными для здоровья.

Грязный песок

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Пляжный песок – настоящий рассадник различных бактерий и грибков. Кишечная палочка и прочие микроорганизмы прекрасно чувствуют себя в песке и живут там гораздо дольше, чем в морской или речной воде... Песок на пляже, как правило, никак не обрабатывается антисептиками либо другими дезинфицирующими веществами, поэтому уже на глубине 5-6 см создаётся благоприятная среда для различных инфекций. Преимущественно в песке живут представители грибковых. Попадая в ранки на коже, они могут спровоцировать появление микоза или кандидоза. Вредные микроорганизмы из песка с легкостью попадают на одежду, полотенца, а затем и в организм человека. При этом турист может даже не узнать о том, где именно он подхватил инфекцию, ведь на наличие вредоносных бактерий традиционно проверяют только воду, но не песок вокруг нее.

Животные на пляже

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Купание в водоемах домашних животных может стать причиной появления у людей инфекционных заболеваний. На многих пляжах животным купаться запрещено. Но многие хозяева не желают расставаться со своими любимцами, и тем самым подвергают себя и других отдыхающих риску заражения паразитами: аскаридами, токсокарами, власоглавами. Никогда не лежите на песке! Загорайте, лежа на полотенце или шезлонге.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Приехав на отдых, не забывайте о своем здоровье. Мойте руки после пляжа и перед едой, избегайте диких пляжей и грязных заведений общепита, покупайте только проверенную уличную еду и защищайте свое тело от прямых солнечных лучей. Не станьте заложником собственной халатности. Отдыхайте с умом!

Ранее собщалось, что две трети украинцев не планируют отдыхать в этом году. Вообще никуда не поедут жители сел, а некоторые проживающие в городах планируют поездки по стране или за границу.

