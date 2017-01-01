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Две левых ноги: "Мастерский" фотошоп с премьером Австралии стал мемом

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В соцсетях публикуют всяческие комичные вариации на тему этого фото.
Две левых ноги: "Мастерский" фотошоп с премьером Австралии стал мемом
© соцсети
Фото 1/6
  • История стала известна в соцсетях под тэгом #shoegate
  • История стала известна в соцсетях под тэгом #shoegate
  • История стала известна в соцсетях под тэгом #shoegate
  • История стала известна в соцсетях под тэгом #shoegate
  • История стала известна в соцсетях под тэгом #shoegate
  • История стала известна в соцсетях под тэгом #shoegate
Две левых ноги: "Мастерский" фотошоп с премьером Австралии стал мемом
История стала известна в соцсетях под тэгом #shoegate
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На официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона нашли странное фото, где в результате некачественной обработки политик “получил“ две левых ноги.

Фото стало вирусным и породило волну насмешек в Twitter, об этом сообщает The Guardian, 

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История стало известна в соцсетях под тэгом #shoegate. Оригинал фото был найден, дизайнеры, судя по всему, пытались скрыть при помощи Фотошопа старые кеды политика.

Представитель Моррисона заявил, что премьер-министр не просил и не давал распоряжения о редактировании фото. Сам политик также отреагировал на ситуацию в Twitter, опубликовав свое фото в кедах, он отметил, что не просил сотрудников департамента о “чистке обуви“.

Как сообщалось, в августе нелепый реверанс Терезы Мэй снова насмешил сеть.

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Теги: мем, Австралия, фотошоп
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