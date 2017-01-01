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8 марта. Почему этот праздник самый важный для половины украинок

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Ежегодно на Международный женский день в сети кипят страсти, поздравлять или не поздравлять женщин и стоит ли его считать советским рудиментом.
Социологи подтверждают, что женский день больше нравится женщинам, чем мужчинам
Социологи подтверждают, что женский день больше нравится женщинам, чем мужчинам
depositphotos.com

Однако социологические опросы четко показывают - для половины женщин этот день точно является важным праздником.

Как ни парадоксально, но более благосклонно к этому празднику относится молодежь, чем люди старшего возраста.

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Среди украинцев до сих пор существенно больше людей, которые считают этот праздник хорошей возможностью поздравить женщин и подарить цветы, а не днем ??борьбы за равные права.

На волне декоммунизации последних лет звучало много инициатив отменить празднование 8 марта как государственного праздника и убрать выходной.

Институт национальной памяти даже инициировал подобные изменения в закон, аргументируя это “атавизмом советского прошлого“.

Однако такая инициатива так и не дошла до Верховной Рады, и если посмотреть на данные соцопросов за последние годы, то понятно, почему - Международный женский день до сих пор популярен среди украинцев и избирателей всех партий.

Киевский международный институт социологии давно отслеживает отношение украинцев к государственным праздникам.

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За последние 5 лет любовь к 8 марта несколько уменьшилась, однако этот праздник до сих пор в четверке самых любимых.

Социологи предлагают респондентам определить для себя пять праздников из всего перечня государственных, которые являются для них любимыми или важными.

Если в 2013 году для почти половины украинцев 8 марта было важным или любимым, то на конец 2018-го таких стало 42%.

Однако оно уступает по популярности только Рождеству - 82%, Пасхе - 81%, и Новому году - 75%.

Социологи подтверждают, что женский день больше нравится женщинам, чем мужчинам.

8 марта находится в числе самых любимых всего у трети мужчин (34%), а вот среди женщин 50% называют его в числе фаворитов.

Очень показательны в отношении к 8 марта возрастные и региональные различия.

Ожидаемо, что с запада на восток любовь к 8 марта увеличивается.

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Если на Западной Украине 8 марта важно для 17% украинцев, то в центре - для 49%, на юге - для 51%, а на востоке - для 60% респондентов.

А вот что может удивить, так это возрастная разница. По ней можно предположить, что 8 марта - уже не столь идеологический праздник, как думают некоторые.

Ведь для старших людей, которые большую часть жизни прожили в СССР, 8 марта так же важно, как и для молодежи.

Среди людей в возрасте 18-29 лет около 44% назвали 8 марта важным, так же как люди возрастной группы 50-70 лет.

Больше всего любят 8 марта люди в возрасте 30-39 лет - 47%. А меньше всего - представители возрастной группы старше 70 лет - всего 34%.

Поэтому вряд ли стоит думать, что со временем отношение к 8 марта будет существенно ухудшаться.

Компания КМИС также спросила, какой подарок женщины ждут на 8 марта.

23% опрошенных ожидают, что на этот праздник им подарят цветы, а 12% не ждут от мужчин никаких подарков, кроме заботы и внимания.

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Ювелирное украшение хотели бы получить 7% женщин, духи или косметику - 6%. Чуть меньше - 5% - ожидают романтический ужин. Такое же количество ждут в этот день денег.

13% украинских женщин сказали, что у них нет человека, от которого они ждут подарков.

В 2017 году компания TNS делала отдельное с вопросом, чем для людей является 8 марта и намерены ли они его как-то праздновать.

Оно очень хорошо иллюстрирует несколько вариантов отношения к этому празднику - классический женский праздник, день борьбы за права женщин или праздник бизнеса, который продает цветы.

Хоть как-то отмечать этот день тогда планировали 80% украинцев.

Почти половина опрошенных считали 8 марта хорошим поводом сделать приятное близким женщинам. При этом 20% респондентов говорили, что этот праздник должен напомнить о правах женщин.

У 12% украинцев этот день просто вызывает положительные эмоции, а каждый десятый назвал праздник пережитком советского прошлого.

Показательно, что 3% указали целью 8 марта получение прибыли для торговцев.

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Еще одно интересное исследование в 2017 году социологическая группа “Рейтинг“. Тогда они спросили украинцев об отношении к праздникам, которые достались Украине в наследство от Советского Союза - Дню Победы 9 мая, Международному женскому дню и Дню солидарности трудящихся.

Здесь не было вариантов выбрать любимые праздники, а надо было просто объяснить, чем являются эти три даты.

Тогда 73% опрошенных сказали, что 8 марта имеет символизм, важный для них лично, остальные назвали его пережитком прошлого, простым выходным или привычным днем.

У городского населения 8 марта имеет личное значение для большего количества людей, чем в селах - 75% против 67%.

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Интересной была корреляция между политической ориентацией избирателя и отношением к празднику.

Тогда почти 90% электората лояльных к России партий “Оппозиционный блок“ и “За жизнь“ говорили о важности 8 марта.

Далее шла “Радикальная партия“ - 77%, “Батькивщина“ - 72%, “Гражданская позиция“ - 67%, БПП - 64% и “Самопомощь“ - 63%.

И даже среди электората националистической “Свободы“ для 46% 8 марта также было значимым праздником, и лишь 19% назвали его пережитком прошлого, а 33% охарактеризовали простым выходным или привычным днем.

Напомним, УЗ начала назначать дополнительные поезда к 8 марта. Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжаться и в дальнейшем.
 

BBC Украина
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Теги: 8 марта, праздник, празднование, Украина, женщина, мужчины, женщины, статистика
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Источник: bbc.co.uk

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