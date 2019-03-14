В Австралии поймали 600-килограммового крокодила-хулигана

Службы спасения животных Австралии поймала крокодила, который съел 12 собак.

Огромная рептилия целый год доставляла хлопот жителям острова Батерст. Крокодил успел съесть 12 местных собак, а также неоднократно пытался напасть на людей, сообщает 9 News.

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На этого хулиганского крокодила неоднократно жаловались не только местные жители, но и правоохранительные органы.

Сотрудники Службы спасения животных Австралии поймали “хулигана” и договорились о помещении рептилии в крокодиловую ферму. Удивительно, вес крокодила достиг 600 килограммов. Специалисты отметили, что животное довольно агрессивное и любая встреча с ним могла бы закончиться трагедией.

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Владелец крокодиловой фермы, которая станет домом для “арестованного” крокодила, говорит, что эта особь с характером. Проанализировав состояние здоровья рептилии, ветеринары напророчили ему еще минимум 50 лет жизни.

Напомним, в Индии полтысячи человек хоронили крокодила. 130-летний крокодил был покровителем деревни.