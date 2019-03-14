Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Австралии поймали 600-килограммового крокодила-хулигана

Комментариев: 0
Службы спасения животных Австралии поймала крокодила, который съел 12 собак.
Крокодил оказался крупным
Крокодил оказался крупным
9news.com.au

Огромная рептилия целый год доставляла хлопот жителям острова Батерст. Крокодил успел съесть 12 местных собак, а также неоднократно пытался напасть на людей, сообщает 9 News.

Читай также: В Виннице работает крокодиловая ферма

На этого хулиганского крокодила неоднократно жаловались не только местные жители, но и правоохранительные органы.

Сотрудники Службы спасения животных Австралии поймали “хулигана” и договорились о помещении рептилии в крокодиловую ферму. Удивительно, вес крокодила достиг 600 килограммов. Специалисты отметили, что животное довольно агрессивное и любая встреча с ним могла бы закончиться трагедией.

Читай также: По улицам Одессы бродит бездомный львенок

Владелец крокодиловой фермы, которая станет домом для “арестованного” крокодила, говорит, что эта особь с характером. Проанализировав состояние здоровья рептилии, ветеринары напророчили ему еще минимум 50 лет жизни.

Напомним, в Индии полтысячи человек хоронили крокодила. 130-летний крокодил был покровителем деревни.

Поделись:
Теги: крокодил, Австралия, хулиган, собаки, агрессивность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь