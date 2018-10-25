В Италии зависимых от смартфонов подростков будут лечить принудительно

Многие родители в разных точках мира не довольны, что их дети не расстаются из смартфонами.

От смартфонов у детей появляется усталость, снижается успеваемость и появляется раздражительность depositphotos.com

В Италии местные власти приняли решение по борьбе с излишней привязанностью детей к смартфонам. С разрешения родителей детей будут направлять в реабилитационные центры.

Об этом пишут Факты со ссылкой на итальянские издания.

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Согласно информации экспертов боязни отсутствия мобильного телефона или номофобии подвержены 8 из 10 подростков в Италии. Дети катастрофически боятся лишиться смартфона, интернета и проверяют телефоны около 75 раз на день. 62% подростков общаются в сети по ночах, что негативно влияет на их самочувствие. Появляется усталость, снижается успеваемость и растет раздражительность.

Поиском зависимых детей в Италии будут заниматься Минздрав, полиция, Комитет по делам детей и молодежи. Реабилитация будет проводиться за счет государственных средств.

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Исследователи из Германии доказали, что электромагнитное излучение из смартфонов может провоцировать опухоли головного мозга, а также ухудшает его кровообращение. Необходимо ограничивать телефонные разговоры до 60 минут в сутки. На ночь рекомендуется отключать телефон.

К слову, 53% владельцев мобильных телефонов в Великобритании, признались, что испытывают стресс, когда на телефоне не денег или садится батарея. По мнению психологов уровень стресса при номофобии можно сравнить со стрессом при посещении стоматолога или в день свадьбы.

Как сообщалось в июле 2018, во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета.

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