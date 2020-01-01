День Героев Небесной Сотни - памятный день всех героев, отдавших свои жизни за свободу в Украине.

Конец 2013 года надолго останется в памяти всех украинцев. Ведь именно тогда начали люди собираться на Майдан в знак протеста против действующей власти. А уже в начале 2014 года начались вооруженные действия не только на Майдане, но и на востоке Украины. Первые 100 человек, которые отдали свою жизнь за справедливость во имя любимой страны, чуть позже станут знаменитой “Небесной сотней“ - как символ того, что украинцев не сломать, и что справедливость должна восторжествовать.

День Героев Небесной Сотни – памятный день 20 февраля

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В далеком 2014 году именно в этот день на Институтской улице был впервые открыт огонь по протестующим. Когда же огонь остановился и все немного успокоилось, появилась информация о первых жертвах. Все они вошли в число Небесной Сотни. В 2014 году Верховная Рада Украины в большинстве признала, что действия силовиков были противоправными и что тех, кто открыл огонь, нужно наказать по всей строгости закона.

В ходе протестов погибли 106 человек

28 февраля 2014 года Виктор Янукович уже находился на территории РФ и дал пресс-конференцию из Ростова-на-Дону. Выборы же в Украине были проведены 25 мая и последующим президентом страны стал Петр Порошенко. Новый глава государства подписал указ про памятный День героев небесной сотни.

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С того времени каждый год на Майдане проходят памятные мероприятия, минуты молчания, выступления президентов и других представителей власти. Современным украинцам не все равно, что творится в стране, а подвиг этих героев показал, что каждый может бороться за свободу и не ломаться под репрессиями власти. Это событие на весь мир показало, что украинцы сильная нация, смелый народ и воинственные люди.

Какие памятные мероприятия пройдут в День Героев Небесной Сотни 2020

В 2020 году 20 февраля выпадает на четверг. Это будет рабочий день, но на Майдане проведут памятные мероприятия, призваны почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу Украины. Владимир Зеленский уже заявил о том, что подготовка к этому событию идет, и отменять данный праздник никто не будет.

Программа мероприятий на 20 февраля

10: 00-11:00 - “Хода Гідності“ в Киеве по маршруту Крепостной переулок - ул Грушевского - ул Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни

- “Хода Гідності“ в Киеве по маршруту Крепостной переулок - ул Грушевского - ул Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни 11:00-11: 30 - Панихида по Героям Небесной Сотни в Экуменическом храме архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни, 6 (верхний выход из метро “Крещатик“).

- Панихида по Героям Небесной Сотни в Экуменическом храме архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни, 6 (верхний выход из метро “Крещатик“). 11: 00-12:00 - Тихая акция в память о погибших во время Революции Достоинства (аллея Героев Небесной Сотни).

- Тихая акция в память о погибших во время Революции Достоинства (аллея Героев Небесной Сотни). 12:00-13:00 - Кураторская экскурсия выставочным проектом “Век несокрушимых“ (площадь Независимости у стелы).

- Кураторская экскурсия выставочным проектом “Век несокрушимых“ (площадь Независимости у стелы). 14:00-18:00 - Памятная программа “Благодарные за свободу“. Инсталляции из майдановских артефактов. Выставка фотографий Юрия Билака “Майдан. История будущего“.

- Памятная программа “Благодарные за свободу“. Инсталляции из майдановских артефактов. Выставка фотографий Юрия Билака “Майдан. История будущего“. 14:00-14:30 - Неформальное общение.

- Неформальное общение. 14:00-15:00 - Приветственные слова.

- Приветственные слова. 15:00-15:30 - Презентация видео 10 историй из цикла “Характери Гідності“.

- Презентация видео 10 историй из цикла “Характери Гідності“. 15:30-17:45 - Концерт памяти с участием майдановских музыкантов (Колонный зал КГГА, ул.Крещатик, 36).

- Концерт памяти с участием майдановских музыкантов (Колонный зал КГГА, ул.Крещатик, 36). 18:00-19:00 - Панихида по Небесной Сотне и борцам за Украину (Экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни, 6).

- Панихида по Небесной Сотне и борцам за Украину (Экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни, 6). 19:00-20:30 - Спектакль “Мы, Майдан“ по пьесе Надежды Симчич (Киевский Академический Театр “Колесо“).

- Спектакль “Мы, Майдан“ по пьесе Надежды Симчич (Киевский Академический Театр “Колесо“). 19:00-20:00 - Театрализованный концерт “Небесная Сотня с Нами“ (Киевский академический театр украинского фольклора “Берегиня“ (г Киев, ул Ивана Миколайчука, 3).

Аллея Героев Небесной Сотни

Аллея Героев Небесной Сотни обустроена на месте массового расстрела протестующих во время революции Достоинства в 2014 году. Здесь установлены мемориалы, памятники и памятные знаки в честь погибших. 18-20 февраля здесь собираются сотни людей, чтобы почтить память героев.

Ранее семьи Небесной Сотни обратились к Зеленскому. Родственники погибших возмущены наглым поведением представителей режима Януковича, а также их явным чувством безнаказанности.

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