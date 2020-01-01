Друзья на карантине устроили фальшивые похороны ради рыбалки

Они поехали в другой город, но водитель оказался болен коронавирусом.

Восьмеро друзей купили гроб, привязали его к крыше автомобиля и наняли водителя, чтобы отвезти их из Найроби (Кения) в залив Хома, чтобы избежать мер по локализации коронавируса в городе.

Читай также: Бункеры и яхты. Как богачи переживают карантин

По пути они сообщили полиции на контрольно-пропускных пунктах, что они перевозили тело для похорон, и их быстро пропустили. У них было поддельное разрешение на похороны из больницы в Найроби.

Они проехали 380 километров от города до небольшого поселка на берегу озера Виктория, но когда жители деревни увидели, что гроб привязан к их машине, они собрались, чтобы оплакать тело.

Однако местным стало любопытно и они потребовали осмотреть тело. Не обнаружив мертвеца, они вызвали полицию.

Тест на коронавирус дал положительный результат у водителя, и теперь остальные находятся на карантине, а полицейские отслеживают людей, которые могли с ними общаться по пути.

Напомним, ранее сообщалось, что на пляжи Пхукета без туристов вернулись редкие черепахи.