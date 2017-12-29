Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму ФСБ задержала украинца из-за лекарства

Комментариев: 5
Мужчина ехал в Крым, чтобы привезти редкое лекарство для друга.
Мужчину задержали в пункте пропуска Джанкой
Мужчину задержали в пункте пропуска Джанкой
ria.ru

В ночь на 1 января на пункте пропуска Джанкой пограничное управление ФСБ РФ не пропустило в Крым гражданина Украины, который пытался перовезти 10 ампул лекарства Налбуфин.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа, со ссылкой на российские правительственные СМИ.

По сведениям, предоставленными оккупантами, мужчина хотел провезти в Крым лекарства по просьбе товарища.

Читай также: Ракетный катер ВМСУ открыл огонь по судну-нарушителю

“Во время досмотра автомобиля Volkswagen, на котором он прибыл из Днепра, пограничники и таможенники обнаружили 20 ампул Налбуфина - по 10 мг каждая. Они находились в личных вещах“, - отметили в ФСБ.

По информации российской стороны, “налбуфин является опиоидным анальгетиком и по своей химической структуре близок к морфину и включен в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России“.

Читай также: Вступили в силу новые правила въезда в Украину для россиян и других иностранцев

Российские пограничники передали лекарства в экспертно-криминалистический центр МВД России во временно оккупированном Крыму, после чего будет решаться вопрос привлечения украинца к ответственности“.

Напомним, 28 декабря командующий ВМС рассказал в суде о плане освобождения Крыма.

Поделись:
Теги: Крым, ФСБ, лекарства, наркотики, Джанкой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Asmo    02.01.2018, 11:26
Оценка:  0
Asmo
Россия в этом плане в тупике с одной стороны жесткое ограничение опиоидов, с другой стороны практически отсутствуют современные приборы и процедуры для диагностики и врач,даже очень приличный специалист,боится выписывать такие обезболивающие пациентам, что бы потом не получить срок как наркоторговец
alex-zol    02.01.2018, 11:02
Оценка:  0
alex-zol
как так, в Крыму есть то чего нет в Украине)))))))))))))))))))
Колишній-східняк    02.01.2018, 11:08
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Пресной воды не хватает еще, электроэнергии, не уверен насчет газа....
krolikoff_net    02.01.2018, 10:47
Оценка:  +4
krolikoff_net
Зачем крымчанам лекарства ? Они ведь массово мечтали умереть на россии. Ну так вот, все условия для них уже созданы.
Колишній-східняк    02.01.2018, 10:45
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Помог "товарищу"...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь