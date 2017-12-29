В Крыму ФСБ задержала украинца из-за лекарства

Мужчина ехал в Крым, чтобы привезти редкое лекарство для друга.

В ночь на 1 января на пункте пропуска Джанкой пограничное управление ФСБ РФ не пропустило в Крым гражданина Украины, который пытался перовезти 10 ампул лекарства Налбуфин.

Об этом сообщила Крымская правозащитная группа, со ссылкой на российские правительственные СМИ.

По сведениям, предоставленными оккупантами, мужчина хотел провезти в Крым лекарства по просьбе товарища.

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“Во время досмотра автомобиля Volkswagen, на котором он прибыл из Днепра, пограничники и таможенники обнаружили 20 ампул Налбуфина - по 10 мг каждая. Они находились в личных вещах“, - отметили в ФСБ.

По информации российской стороны, “налбуфин является опиоидным анальгетиком и по своей химической структуре близок к морфину и включен в список III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России“.

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Российские пограничники передали лекарства в экспертно-криминалистический центр МВД России во временно оккупированном Крыму, после чего будет решаться вопрос привлечения украинца к ответственности“.

Напомним, 28 декабря командующий ВМС рассказал в суде о плане освобождения Крыма.