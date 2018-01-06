В Запорожье избили человека, который принес куклу к церкви

Пострадавший рассказал, что били представители "православной" организации Радомир, известной своими пророссийскими взглядами.

Членов организации Радомир обвинили в том, что они избили людей, которые принесли стенам церкви куклу в рамках флешмоба в поддержку памяти малыша, которого не захотел отпевать священник Московского патриархата.

Об этом пишут местные издания, 061.ua и Форпост.

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Запорожский активист Валентин Бурый на своей странице в Facebook пояснил, что к мужчинам вышел охранник и стал разговаривать с ними на повышенных тонах, требуя покинуть территорию церкви. Через несколько минут словесной перепалки охранник вызвал членов организации Радомир. Они подъехали на микроавтобусе молодчики и принялись избивать активистов.

Избитый мужчина, с которым связались журналисты, пожаловался на плохое самочувствие. Он в больнице, есть подозрение, что сломана рука. Он говорит, что нападавшие воспользовались газовым баллончиком. Активист просил не называть своего имени. Известно, что он – военный и через несколько дней отправляется в АТО.

Организацию Радомир создали братья Антон и Никита Замараевы. На своем сайте общество позиционирует себя как “православный союз“, однако запорожцам члены Радомира известны прежде всего своими пророссийскими взглядами. Мужчины спортивного телосложения с повязками “Союз православный Радомир“ были замечены на акциях “Полк победы“, на митингах у “Скорбящей матери“ и в ряде скандальных мероприятий, организованных сторонниками компартии и выходцами из Партии регионов.

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Напомним, акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии 31 декабря, когда 39-летний мужчина выбросился из окна и своим телом насмерть раздавил маленького мальчика, который стоял внизу. Родители уже на похоронах узнали, что священник УПЦ МП отказался отпевать малыша, поскольку он был крещен в УПЦ КП.