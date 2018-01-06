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В Запорожье избили человека, который принес куклу к церкви

Комментариев: 2
Пострадавший рассказал, что били представители "православной" организации Радомир, известной своими пророссийскими взглядами.
Охранник церкви вызвал "радомирцев", которые напали на активиста
Охранник церкви вызвал "радомирцев", которые напали на активиста
соцсети

Членов организации Радомир обвинили в том, что они избили людей, которые принесли стенам церкви куклу в рамках флешмоба в поддержку памяти малыша, которого не захотел отпевать священник Московского патриархата.

Об этом пишут местные издания, 061.ua и Форпост.

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Запорожский активист Валентин Бурый на своей странице в Facebook пояснил, что к мужчинам вышел охранник и стал разговаривать с ними на повышенных тонах, требуя покинуть территорию церкви. Через несколько минут словесной перепалки охранник вызвал членов организации Радомир. Они подъехали на микроавтобусе молодчики и принялись избивать активистов.

Избитый мужчина, с которым связались журналисты, пожаловался на плохое самочувствие. Он в больнице, есть подозрение, что сломана рука. Он говорит, что нападавшие воспользовались газовым баллончиком. Активист просил не называть своего имени. Известно, что он – военный и через несколько дней отправляется в АТО.

Организацию Радомир создали братья Антон и Никита Замараевы. На своем сайте общество позиционирует себя как “православный союз“, однако запорожцам члены Радомира известны прежде всего своими пророссийскими взглядами. Мужчины спортивного телосложения с повязками “Союз православный Радомир“ были замечены на акциях “Полк победы“, на митингах у “Скорбящей матери“ и в ряде скандальных мероприятий, организованных сторонниками компартии и выходцами из Партии регионов.

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Напомним, акция #принеси_куклу началась в Запорожье после трагедии 31 декабря, когда 39-летний мужчина выбросился из окна и своим телом насмерть раздавил маленького мальчика, который стоял внизу. Родители уже на похоронах узнали, что священник УПЦ МП отказался отпевать малыша, поскольку он был крещен в УПЦ КП.

 

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Теги: Запорожье, избиение, церковь, УПЦ МП
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Комментариев (2)
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степовик    06.01.2018, 21:51
Оценка:  -3
степовик
Блаженний Феодосію, моли Бога за нас грішних! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
степовик    06.01.2018, 21:49
Оценка:  -3
степовик
У кожного козака свій перфоманс... злі злих погублять, добрі добрих спасуть... Христос народився! Красний Козаче і Київський Чудотворче, Бог-Христос, помилуй нас грішних!
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