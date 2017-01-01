Луценко обсудил с замгенпрокурора Грузии вопросы экстрадиции

Луценко и Гогадзе обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности международно-правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко обсудил с заместителем генпрокурора Грузии Георгием Гогадзе вопросы экстрадиции. Об этом сообщает департамент международно-правового сотрудничества ГПУ.

Встреча состоялась 12 января в Киеве. Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности по международно-правовой помощи в ходе уголовного производства и экстрадиции.

Участники встречи положительно оценили существующий формат взаимодействия в этой сфере и возможность обмена наработками на экспертном уровне.

Подводя итоги встречи, стороны отметили ее конструктивный характер и выразили надежду на сотрудничество в будущем.

Напомним, 5 января в Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. В ГПУ заявили, что этот приговор не влияет на экстрадиционную проверку.