Как женятся, воспитывают детей и умирают в Луганске

За эти три с половиной года я не помню ни одной свадьбы, которыми была богата наша улица раньше каждую осень.

Жить в Луганске дорого. Но если работать где-то в России по 14 часов без выходных, в Луганске можно обеспечить среднюю жизнь своим детям Getty Images

За эти три с половиной года я не помню ни одной свадьбы, которыми была богата наша улица раньше каждую осень.

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И тридцать лет назад, и сейчас свадьба для многих в моем окружении была одним из самых дорогостоящих событий всей их жизни.

А сейчас в свете безработицы последних трех лет в “республике“ позволить себе такую вот роскошь могут немногие - да, что там, единицы.

На свадьбу домой

Со свадьбами произошла интересная вещь.

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Многие молодые люди, уехавшие из Луганска в поисках лучшей жизни, скромно расписываются где-то там, в своей новой жизни, а гулять свадьбы приезжают именно домой - чтобы сделать запоминающийся праздник со своими близкими и провести время с друзьями. Для этого становятся на очередь за полгода к местным модным фотографам, оплачивают залы в лучших ресторанах, шьют пышные наряды.

А после таких вот свадебных отпусков уезжают снова в свою новую жизнь, чтобы работать по 12-14 часов практически без выходных, жить на съемных квартирах и мечтать о следующем отпуске у себя дома… Если же жить и работать только в Луганске, свадьбу позволить себе могут единицы.

Актуальные курсы валют в Луганске

На моей улицы за три с половиной года не было ни одной пары, кто смог бы себе это позволить.

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Судите сами - услуги тамады с музыкой обойдутся в 10-15 тысяч рублей (5-7,5 тысяч грн).

Для сравнения зарплата участковой медсестры - 3 тысячи рублей в месяц (1 500 грн), учительницы - 5 тысяч рублей (2 500 грн).

Свадебная фотосъемка обойдется ещё в 10 тысяч рублей (5 тысяч грн) или тысяча рублей за час работы фотографа (500 грн).

Ресторан на одного человека выходит в 1 600 рублей (800 грн). Но это с учётом того, что спиртное, воду, соки приносят с собой.

Нового ничего в свадебных традициях не появилось - тот же ритуал ездить фотографироваться по достопримечательностям: возложить цветы памятнику Божьей Матери, запечатлеться на изумрудном газоне в Парке 1-го Мая или у ЦУМа.

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Кто-то ездит для фотосессии к памятнику борцам и вечному огню.

Если брачуется "ополченец" при чине, то возлагаются цветы у новых мемориалов и памятников, но в этой среде свадьбы не так уж часты.

И ещё один отличительный момент - свадебный бизнес процветает. Поначалу меня это удивляло - никто будто бы не женится, а праздничные агентства существуют.

И снова пояснение самое прозаичное - человек не экономит на нескольких вещах - своей свадьбе (если уже решили, что она будет по всем требованиям жанра) и своих детях.

Поэтому все праздничные агентства “республики“ конкурируют между собой в организации и проведении свадеб, шоу мыльных пузырей, детских утренников и детских дней рождений.

Есть еще одной прибыльное дело - похоронный бизнес, но там берут другими позициями - количеством усопших и собственным производством венков и гробов.

Хотя и в первом, и во втором случае стараются экономить.

Хоронить, кстати, везут тоже домой. И доставка покойных - ещё один из видов бизнеса нового времени.

Отгулять до 21:00

И ещё один штрих относительно свадеб - время. Комендантский час ровно в 23:00, поэтому все кафе сворачивают свою деятельность в 20:00 - 21:00. И такси в это время найти ой как непросто, чтобы успеть добраться домой с местной свадьбы.

Есть и еще одна причина не жениться сейчас - местные документы о регистрации брака.

После регистрации брака в “республике“ в украинский паспорт ставят штамп с рекомендацией получить паспорт “гражданина ЛНР“, а это не входит в планы большинства.

Кто-то считает местные документы временными, кто-то не верит в их силу, кому-то не нужны хлопоты с очередями и получением местного паспорта - на это уходит несколько месяцев и множество часов в очередях.

Внуков - к бабушке в Луганск

И еще один местный тренд - отдавать детей на воспитание бабушкам-дедушкам в Луганск.

Это ведь не лето провести в деревне у родственников, а фактически жить вдали от родителей.

Пояснения почти всегда одинаковые - здесь содержать ребенка дешевле, если высылать деньги откуда-то с заработков из РФ.

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Я знаю несколько таких семей, где дети видели родителей от полугода до трех лет назад. Приезжать дорого, сложно, хлопотно.

Но денежные транши бабушке с дедушкой на содержание ребенка идут регулярно.

И еще - здесь, в Луганске, жить ребенку дешевле. Кружки-секции-музыкальная школа по символической цене, а работа в России дает возможность покрывать основные потребности ребенка в одежде и фруктах.

Я знаю семью, в которой за внучкой летают куда-то едва ли не в Норильск, где родители ребенка получают гражданство.

Ребенка сюда везут перекладными с той целью, чтобы поел фруктов, оздоровился и максимально походил на все детские кружки, которые в России стоят в разы дороже и считаются для среднего класса непозволительной роскошью.

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И выходит странный алгоритм - жить в Луганске дорого. Но если работать где-то в России по 14 часов без выходных, в Луганске можно обеспечить среднюю жизнь своим детям, а, подсобрав денег, сюда можно приехать пожениться или умереть. Как кому повезет.