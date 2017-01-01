Порошенко: Продление санкций - четкий сигнал РФ
Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал в Facebook продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций из-за из-за ситуации в Украине.
"Приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России", – написал глава государства в пятницу, 2 марта.
Украинский лидер подчеркнул, что продление санкций – четкий сигнал агрессору, и действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины.
Напомним, 2 марта президент США продлил на год санкции против России, связанные с ситуацией в Украине.
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