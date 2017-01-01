Порошенко: Продление санкций - четкий сигнал РФ

Глава государства приветствовал решение американского лидера продлить меры против России из-за агрессии в Украине. Он уверен, что проукраинскую коалицию ничто не разрушит.

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал в Facebook продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций из-за из-за ситуации в Украине.

"Приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России", – написал глава государства в пятницу, 2 марта.

Украинский лидер подчеркнул, что продление санкций – четкий сигнал агрессору, и действие ограничительных мер будет продолжаться пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины.

Напомним, 2 марта президент США продлил на год санкции против России, связанные с ситуацией в Украине.

В США анонсировали новые антироссийские меры

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet