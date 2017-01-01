Зачистка Михомайдана: найдено 9 гранат, задержано свыше 100 человек

На территории городка найдено девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова и пять дымовых шашек.

Во время проведения зачистки палаточного городка в Мариинском парке возле Верховной Рады, полиция задержала свыше 100 активистов и обнаружила минимум 9 гранат.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители уточняют, что на территории палаточного городка найдено девять гранат РГД-5, запалы, коктейли Молотова и пять дымовых шашек.

Запалы от гранат РГД-5 npu.gov.ua

Дымовые шашки npu.gov.ua

Предположительные коктейли Молотова npu.gov.ua

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В полиции также отметили, что в результате “оказания неповиновения законным требованиям полицейских“ четверо сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительных органов) УК Украины.

Напомним, 3 марта в партии Движение новых сил назвали штурм палаточного городка уничтожением свобод и прав граждан на протесты. Ранее депутат Егор Соболев, который является одним из организаторов и участников акции под Радой, заявил, что правоохранители во время штурма проводили обыски в палатках с целью выявления оружия.