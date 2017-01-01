Силовиков Чехии будет контролировать депутат, посещавший оккупированный Донбасс

Проукраинские организации Чехии выступили против назначения Зденека Ондрачека на эту должность .

Главой комиссии чешского парламента по контролю Генеральной инспекции органов безопасности избрали Зденека Ондрачека, который в 2016 году незаконно приезжал в захваченную гибридными войсками РФ часть Донецкой области. Проукраинские организации Чехии раскритиковали это назначение в распространенном совместном заявлении.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читай также: Чехия заявила о полной поддержке Украины

“В последние годы депутат Ондрачек распространяет искаженную или ложную информацию о событиях в Украине. Вместе с другими депутатами от Коммунистической партии Чехии в январе 2016 года, он посетил оккупированную украинскую территорию в Донецкой области, чем нарушил украинские законы и принципы международного права“, - отмечается в заявлении.

В документе также говорится, что депутат Ондрачек “участвовал в силовом подавлении демонстраций во время Недели Яна Палаха в январе 1989 года как член отряда милиции спецназначения SNB “.

Читай также: Елку в главном соборе Чехии украсили названиями городов Донбасса

“Тот факт, что одну из самых важных институций, которая занимается вопросами безопасности, возглавляет человек, который нарушает демократические принципы и защищает агрессию против Украины, вызывает определенные опасения“, - подчеркивается в заявлении.

По данным издания, в Чехии генеральная инспекция органов безопасности - это независимое вооруженное силовое подразделение. Основным объектом деятельности является поиск, выявление и расследование фактов, указывающих на совершение преступления полицейскими, таможенными служащими, членами Службы тюрьмы и других силовых органов.

Как сообщалось 6 марта, в Праге и других городах Чехии люди вышли с протестом многотысячные антикоммунистические митинги.