Вилкул и Береза поругались из-за "тотальной украинизации"

Береза назвал Вилкула "вырезкой России" и призвал председателя Верховной Рады прекращать выступления пророссийских депутатов.

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В зале Верховной Рады поссорились депутаты - представители Народного фронта Юрий Береза и Оппозиционного блока Александр Вилкул. Об этом пишет Украинская Правда.

Конфликт вспыхнул на почве инициативы Народного фронта о тотальной украинизации и языковой инспекции.

Вилкул обвинил Березу в попытке построения националистического государства образца первой половины ХХ века и сказал, что “это не Европа“.

Вещая с трибуны ВР, Вилкул привел в пример воображаемую ситуацию – предположил следующее: “Привожу пример, если воспитательница в детском доме что-то скажет кому-то из родителей на другом языке - на русском, румынском, венгерском, то языковой инспектор, некий стукач, должен это подслушать, и она за это получит штраф, а возможно и более серьезное наказание, вплоть до лишения свободы “.

Затем к трибуне вышел Береза. Он сказал, что Рада только что прослушала выступление представителя пятой колонны, который работает за деньги Кремля“.

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Также Береза назвал Вилкула вырезкой России и сказал, что тот лает, злословит и пищит. Напоследок Береза пообещал, что Вилкул, несмотря на то, что в Верховной Раде все дипломаты, “ скоро получит в хлебало прямо в этом зале“.

Также Юрий Береза обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, сказав, что тот должен прекращать выступления пророссийских депутатов.

Угрозы Юрия Березы звучат убедительно, в особенности если вспомнить, что он любит подкреплять их действием. Так 26 сентября 2017 года СМИ писали, что Юрий Береза до полусмерти избил поджигателя своего дома. Правда, 27 сентября Береза прокомментировал эти слухи, сказав, что “практически не говорил“ со злоумышленником. Он отметил, что так как он неплохо владеет оружием, необходимости в избиении бы не возникло, будь он на месте.